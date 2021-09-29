Özalp ilçesinin en işlek caddesi yenileniyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçesinin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi’ni yeniliyor.

GÜNCEL 29.09.2021, 11:35 29.09.2021, 12:34
Özalp ilçesinin en işlek caddesi yenileniyor

Yaptığı projelerle ilçe merkezlerinin gelişimine katkı sağlayan Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçe merkezindeki 1,5 kilometrelik Atatürk Caddesi’ni baştan aşağı yeniliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Özalp Belediyesinin ortak çalışmasıyla yenilenen caddede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda caddenin altyapısı yenilenerek, kaldırım, asfalt ve dekoratif aydınlatmaları yapılıyor.

Çalışma kapsamında ayrıca caddedeki elektrik hatları yer altına alınırken, yapılacak ağaçlandırma ve çevre düzenlemeleriyle Atatürk Caddesi yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Kaynak: İHA

#van #özalp
Yorumlar (2)
taner tan 1 gün önce
ekonomiyi kayyımlar bitirdi ha bire taş yığıyolar
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
zavallı van 1 gün önce
özalp halkı izin vermeyin van merkezde de böyle yapıldı ama toplamıyorlar bizden söylemesi :)
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 30 Eylül 2021
İmsak 04:24
Güneş 05:46
Öğle 12:05
İkindi 15:31
Akşam 18:13
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0