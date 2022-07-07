Özalp Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 41.69 zam yaptı

Belediyede düzenlenen toplantıda, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır ile Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Toplantıda konuşan Nasır, Özalp Belediyesinin bir aile, bu ailenin en önemli fertlerinin de emekçiler olduğunu söyledi.

Bütçeye oranla en yüksek zammı vererek çalışanları enflasyona ezdirmemek için gayret gösterdiklerini belirten Nasır, şöyle konuştu:

"Amacımız çalışanımızı mutsuz etmemek ve koşullar içinde en iyi rakamı vermektir. Biz bir kurumuz ve asıl görevimiz vatandaşa hizmet ederek refahını artırmaktır. Bu oranları belirlerken yaptıkları işin durumuna göre, çalışanlar arasındaki dengesizliği de gidermeye çalıştık. Bu bağlamda çalışanlarımıza bu güne kadar verdikleri emekler için çok teşekkür ederim. Sözleşmenin herkese hayırlı olmasını dilerim."

Akdeniz ise "Tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Emeği geçen Sayın Muhammed Emin Nasır'a destekleri için teşekkür ederim." dedi. AA