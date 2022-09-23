Öz Sağlık-İş Sendikası Van Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Bir otelde gerçekleştirilen Öz Sağlık-İş Sendikası Van Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu’na Genel Başkan Devlet Sert ve Genel Başkan Yardımcıları Adem Yavuz, Mustafa Özüpek, Remzi Karataş ve Süleyman Doğan’ın yanı sıra Genel Başkan Danışmanı Fadlı Erdem, Öz Sağlık-İş Sendikası Ağrı, Hakkari, Bitlis, Şırnak ve Siirt Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, HAK-İş Van İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ve yönetim kurulu üyeleri, Memur Sen Van İl Başkanı Mehmet Ali Uca, Büro Memur Sen Van Şube Başkanı Mahmut Gülaçar, Sağlık Sen Şube Başkan vekili Cemal Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Enerji İş Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Cem Tanrıatar, OLEYİS Sendikası Van Şube Başkanı Osman Kıylık ve yönetim kurulu üyeleri, Öz Finans İş Sendikası Van İl Başkanı İlyas Apaydın, bazı bürokratlar, bazı sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetici ve idarecileri, çeşitli STK temsilcileri katıldı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Van Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Genel Başkan Devlet Sert, Öz Sağlık-İş Sendikası’nın sivil toplum örgütleri içinde model, yaptığı çalışmalar ve gerçekleştirdiği faaliyetler açısından da çalışma hayatına yön veren bir sendika olduğunu söyledi.

SERT: “90 BİNİN ÜZERİNDE KADIN ÜYEYE SAHİBİZ”

Katılımcıların büyük coşku ile dinlediği ve sözleri sık sık sloganlarla kesilen Genel Başkan Devlet Sert, “8 yıllık bir mazisi bulunan, Konfederasyonumuzun en genç fakat sayısal manada en büyük ikinci sendikasıyız. 200 binlere dayanan büyük bir sendikayız. Böylesine büyük bir ailenin mensubu olmaktan bizler gurur duyuyoruz, bu büyüklüğe erişmemizde bizlerle beraber yol yürüyen, gece gündüz alın teri döken teşkilatlarımızla gurur duyuyoruz.

Allah hepinizden razı olsun. Sendika olarak genç enerjik, üye yapısı olarak eski kamu işçisi gerçeğinin üzerinde daha eğitimli, daha donanımlı, dünya ile entegre bir üye yapısına sahibiz. İşkolumuzun özelliği gereği Kadın üye sayımız neredeyse toplam üyemizin yarısı kadar. Öz Sağlık -İş Sendikası olarak 90 binin üzerinde kadın üyeye sahibiz. Geçmiş yönetimlerimizde kadın genel başkan, kadın genel başkan yardımcısı, halen onlarca şube başkanı, yüzlerce kadın şube başkan yardımcısı ile hareket eden, kadın çalışana, kadın sendikacı kimliğine büyük önem veren bir Sendikayız. Örgütlü olduğumuz tüm kurumlardaki üyelerimizin temsil edilmeleri noktasında da büyük hassasiyet gösteriyoruz.

Nitekim Öz Sağlık-İş olarak tüm kurum ve kuruluşlarda 3200’ün üzerinde temsilci atayıp, örgütlenmemizi en kılcal damarlara kadar yaymış bulunmaktayız Gittiğimiz hiçbir yerde, yapmayacaklarımızı vaat etmeyeceğiz, asla yalan konuşmayacağız. Van’ın tamamının gideceğini bilsek yine de yalan konuşmayacağız. Birbirimize sahip çıkalım. Hepimizin hatası olabilir insanız. Daha çok kaynaşacağız, imkânlarımız nispetinde daha çok faaliyet yapacağız. Sizden de arkadaşlarımıza destek vermenizi istiyorum. Bizim kapımız herkese açık” dedi.

VAN ŞUBE BAŞKANI GÖKHAN ÖZNUR, SALONU SELAMLADI

Genel Kurul’da ayrıca Öz Sağlık-İş Sendikası Van Şube Başkanı Gökhan Öznur’da salonu selamlayan bir konuşma yaptı, konuşmasında şubesinin yapmış olduğu faaliyetlerden de söz eden Öznur, katılımcı demokrasinin heyecanını yaşadıklarını ve Öz Sağlık-İş çatısı altında sendikacılık yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Öz Sağlık-İş Sendikası Van Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu’na katılan HAK-İş Van İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ile Memur-Sen Van İl Başkanı Mehmet Ali Uca da birer selamlama konuşması yaparak, genel kurula başarılar dilediler. Yapılan seçimlerde mevcut Şube Başkanı Gökhan Öznur yeniden seçildi. Şube Yönetimi ise, Abdülkadir Ermin, Fatih Mehmet Öztürkçü ve Halil İbrahim Konak’tan oluştu.

Van Bölge Gazetesi