Otomobilin motoruna başı sıkışan yavru kediyi, motor ustası kurtardı

Van'ın Erciş ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına başı sıkışan yavru kedi, motor ustası tarafından kurtarıldı.

GÜNCEL 29.09.2021, 11:43 29.09.2021, 18:23

Erciş ilçesi Sanayi Caddesi'nde park halindeki otomobilini çalıştıran Halil Ağaç, motor kısmından kedi sesi geldiğini duydu. Motoru kontrol eden Ağaç, başı sıkışan bir kedinin çırpındığı gördü. Kediyi çıkaramayan Halil Ağaç, motor ustası Aytaç Keserci arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen Keserci, otomobili kriko ile kaldırıp, kediyi 2 saat süren çalışmayla kurtardı. Kedi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Keserci, havaların soğumasıyla birlikte kedilerin araçların motorlarına girmeye başladığını belirterek, "Bugün müşterimiz arayıp aracın motor kısmına yavru kedinin girdiğini söyleyerek yardım istedi. Aracın ön kısmını açıp 2 saatlik bir çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden çıkardık. Panik halindeki kedi, elimizden kaçıp doğal yaşama döndü. Malumunuz, havalar soğudu ve artık araçlarımıza binmeden her tarafını, motor bölümünü kontrol edelim." DHA

#erciş
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