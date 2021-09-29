Otomobilin motoruna başı sıkışan yavru kediyi, motor ustası kurtardı
Van'ın Erciş ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına başı sıkışan yavru kedi, motor ustası tarafından kurtarıldı.
Erciş ilçesi Sanayi Caddesi'nde park halindeki otomobilini çalıştıran Halil Ağaç, motor kısmından kedi sesi geldiğini duydu. Motoru kontrol eden Ağaç, başı sıkışan bir kedinin çırpındığı gördü. Kediyi çıkaramayan Halil Ağaç, motor ustası Aytaç Keserci arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen Keserci, otomobili kriko ile kaldırıp, kediyi 2 saat süren çalışmayla kurtardı. Kedi, bir süre sonra gözden kayboldu.
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