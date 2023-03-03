Osmanlıca Tercüme Ofisi – Okeanos Tercüme

Osmanlıca dili Arapça ve Farsçanın karışımı olarak düşünülebilir. Tarihe kaynaklık eden yazılı bir dil grubudur. Osmanlıca çeviri faaliyetlerini sunan tercümanlık büroları tarihe kaynaklık eden yazılı kaynakların çeviri işlemleri başta olmak üzere akademik olarak lisans ya da yüksek lisans belgeleri, tezler ve metinler için büyük kolaylık sunuyor.

GÜNCEL 03.03.2023, 11:33
Osmanlıca Tercüme Ofisi – Okeanos Tercüme

Osmanlıca dili Arapça ve Farsçanın karışımı olarak düşünülebilir. Tarihe kaynaklık eden yazılı bir dil grubudur. Osmanlıca çeviri faaliyetlerini sunan tercümanlık büroları tarihe kaynaklık eden yazılı kaynakların çeviri işlemleri başta olmak üzere akademik olarak lisans ya da yüksek lisans belgeleri, tezler ve metinler için büyük kolaylık sunuyor.

Osmanlıca çeviri faaliyetleri sıklıkla karşılaşılan evrak çevirme işlemleri içerisinde yer alabiliyor. Genellikle yazılı eserler üzerinde resmi belgeler, tapu belgeleri, arşiv vesikalıkları ya da bilimsel yazılar için çeviri talep edilebiliyor. Bu yönüyle düşünüldüğünde tercüme ofisleri Osmanlıcayı 3 farklı dönemden ele alarak etkin ve yetkili bir tercümanlar ile çeviri faaliyetini sunuyo. Eski Osmanlıca, Klasik Osmanlıca ve Yeni Osmanlıca adı verilen 3 farklı dönem altında inceleme yapılarak belirli bir sistematik oluşturuluyor.

Osmanlıca-Türkçe Çeviri Hizmetleri Nelerdir?

Tercümanlık bürolarına gelindiğinde talep edilebilecek Osmanlıca-Türkçe çeviri faaliyetleri arasında şu belgeler sıklıkla çeviri işlemlerinde istenebiliyor: El yazmaları, fermanlar, beratlar, gazeteler, arşiv belgeleri, matbu eserler, tezler ve ahkam defterleri oluyor. Elbette ki bu süreçte tercüme yapılmadan önce belirli bir tasarım sağlanıyor. Kaynak dile yönelik hedef dilde yapılacak çalışmadaki evrakın türü burada önemli oluyor. Kelimenin sayısı, yeminli ya da apostil onaylı olup olmaması ücretlendirmede farklılığı beraberinde getiriyor.

Osmanlıca Türkçe çeviri faaliyetlerinde aslına sadık kalarak her türlü yazı tipine uygun çeviri hizmeti sunuluyor. Bu yazı tipleri arasında Rika, Sülüs ve Celi adı verilen farklı yazı biçimleri kullanılabiliyor. Geçmişe ait olan her türlü yazılı Osmanlıca belgenin günümüze çevrilebilmesinde tercümanlık ofisleri büyük rol oynuyor. Metin çeviri faaliyetleri arasında Osmanlıca-Türkçe klasik çeviri hizmeti dışında Osmanlıca-Türkçe tıbbi metin tercümesi, hukuki metin tercümesi, teknik metin tercümesi, yeminli tercüme hizmeti ya da web sitesi tercüme hizmeti istenebilir. Talep edilecek çeviri faaliyetinde içinde bulunulan alan ve gerektirdiği uzmanlık seviyesi dikkate alınarak belirli bir fiyat oluşturuluyor.

Çeviri talepleriniz ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için www.okeanostercume.com.tr web sitemizi ziyaret edebilir veya 0212 221 45 21 ve 0553 910 31 32 numaralı MOBİL / WHATSAPP / TELEGRAM hattımız aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

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