Osmaniye'de hasarlı bina 5 gün sonra çöktü!

Son dakika: 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından hasar almış olan Osmaniye Musa Şahin Bulvar'ın daki 2 katlı bir bina dakikalar önce yıkıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yıkım sırasında binanın yanındaki kaldırımda yürüyen bir kişinin bulunduğu iddiaları üzerine enkaz yerine çok sayıda arama kurtarma sevk edildi.

Yıkılan binanın çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, termal kameralarla enkaz altında birinin olup olmadığını araştırdı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞAMALARINA BAŞLANDI

Dinleme çalışmalarının da yapıldığı enkazda yoldan geçen bir kişinin enkaz altında kaldığı şüphesiyle kurtarma çalışması başlatıldı.

SON ANDA KURTULMUŞ

Bir gencin ise son anda yığınların altında kalmaktan kurtulduğu, elinden hafif yaralandığı öğrenildi.

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