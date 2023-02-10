Osmaniye'de hasarlı bina 5 gün sonra çöktü!
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Osmaniye'de bazı evler yıkılırken, çok sayıda bina da hasar aldı. O hasarlı yapılardan olan bir bina dakikalar önce büyük bir gürültüyle çöktü. Enkaz altında, yoldan geçen bir kişinin kalmış olmasından endişe edilirken, hemen arama kurtarma çalışmalarına başlandı.
Son dakika: 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından hasar almış olan Osmaniye Musa Şahin Bulvar'ın daki 2 katlı bir bina dakikalar önce yıkıldı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Yıkım sırasında binanın yanındaki kaldırımda yürüyen bir kişinin bulunduğu iddiaları üzerine enkaz yerine çok sayıda arama kurtarma sevk edildi.
Yıkılan binanın çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, termal kameralarla enkaz altında birinin olup olmadığını araştırdı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞAMALARINA BAŞLANDI
Dinleme çalışmalarının da yapıldığı enkazda yoldan geçen bir kişinin enkaz altında kaldığı şüphesiyle kurtarma çalışması başlatıldı.
SON ANDA KURTULMUŞ
Bir gencin ise son anda yığınların altında kalmaktan kurtulduğu, elinden hafif yaralandığı öğrenildi.
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