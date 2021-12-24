Online Milli Piyango bileti nasıl alınır? 2022

31 Aralık Cuma günü gerçekleşecek olan Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için heyecan dorukta. Şans oyunuseverler Milli Piyango biletlerini, gezici ya da sabit bayilerden veya Milli Piyango Online'dan çevrimiçi olarak satın alabilecekler. Biletler Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından da alınabilmektedir.

Online ekran üzerinde biletini seç, kendi biletini oluştur, ve amorti seçenekleri bulunuyor. Vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleri arasından istediklerini alabiliyorlar.

2022 Yılbaşı bilet fiyatları ise tam biletler 120 TL, yarım biletler 60 TL ve çeyrek biletler 30 TL olarak belirlendi.

Sisal Şans bünyesindeki Milli Piyango, toplam 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiyenin dağıtılacağı çekilişte bilet fiyatları kategoriye göre değişecek

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

31 Aralık 2022 Cuma günü yapılacak olan Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi gün boyunca Milli Piyango TV’den canlı olarak takip edilebilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sisal Şans'ın düzenleyeceği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 'büyük ikramiye' çekilişi Kanal D'den naklen izlenebilecek.

Kanal D'e saat 23:00 itibariyle büyük ikramiye ve amorti çekilişleri gerçekleştirilecek.

23:00’ten itibaren Kanal D ekranlarında büyük ikramiye heyecanı yaşanacak. Çekiliş büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Dileyen tüm şans oyunu tutkunları gün boyu Milli Piyango TV üzerinden tüm rakamları izleyebilecek. Öte yandan bilet sorgulama işlemleri hem cnnturk.com üzerinden hem de “millipiyangoonline.com” üzerinden yapılabilecek.

kaynak:bölge gündem