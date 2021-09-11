Okullarda PCR testi dönemi başlıyor! Öğrencilere PCR testi yapılacak mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ederken uzun bir aradan sonra başlayan yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Okullarda yüz yüze eğitim yeniden başlarken salgın sürecinde eğitimin nasıl işleyeceği ve ne gibi önlemler alınacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda PCR testi yapılacağını açıkladı ve konuyla ilgili detaylı bilgilere yer verdi. İşte detaylar...

Okullarda PCR Testi Dönemi

Salgın sebebiyle uzun bir süredir zorunlu ara veren okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren başladı. Eğitimin ilk haftası geride kalırken öğrenci veya öğretmenlerin virüse yakalanması halinde nasıl bir yol izleneceği ve alınan tedbirler yakından takip ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Koca'nın okullarda PCR testi yapılacağına dair açıklamasının ardından PCR testinin tüm okullardan mı yoksa belirli okullardan mı isteneceği gibi soru işaretleri de oluştu. Bakan Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

Öğrencilere PCR Testi Yapılacak Mı?

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Okullarda PCR testi? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak.' dedi. Bakan Koca'nın açıklamasına göre yüksek vakalı illerdeki okullarda öğrenciler arasından rastgele seçim yapılacak ve test uygulanacak. Testleri pozitif çıkan öğrencilerin Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da takip ettiği süreçle evlerinde izole edileceği öngörülüyor.