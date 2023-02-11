Oktay: 190 vatandaşımız tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Afet bölgesinden 190 bin vatandaşımız tahliye edildi.

Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz.

Afet bölgesinde bin 666 artçı sarsıntı meydana geldi."

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