OHAL'le polis-askere silah kullanma yetkisi verildi mi? Hukukçular açıkladı

ahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hâl (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı TBMM'de kabul edildi.

3 AY SÜREYLE OHAL İLAN EDİLDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM kararına göre, Anayasanın 119’uncu maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 08.02.2023 Çarşamba günü saat 01:00’dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin 08.02.2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 09.02.2023 tarihli 61’inci Birleşiminde onaylandı.

OHAL'in yürürlüğe girmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri güvenlik güçlerine 'Vur' yetkisi verilip verilmediği oldu. Deprem bölgelerinden yağma ve hırsızlık haberlerinin gelmesi üzerine sosyal medyada yağmacılara yönelik silah kullanılacağı bilgileri konuşulmaya başlandı. Peki OHAL'in ilanıyla güvenlik güçlerine gerçekten 'Vur' yetkisi verildi mi? Haber7 bu soruyu hukukçulara sordu.

OHAL'LE AYRICA BİR YETKİ VERİLMEDİ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, polis ve jandarmanın silah kullanma yetkisinin kendi kanunlarında düzenlendiğini belirterek OHAL kararıyla ayrıca silah kullanma yetkisi verilmediğini söyledi. Savcı Demir "Halk arasında dolaşan 'vur emri' diye bir kavram yok. Çünkü polis görev yasalarında silah kullanma yetkisi, durumu açıkça yazılmıştır. Meşru müdafaa hali yada suçüstü anında yakalanması gereken şahsın kaçması durumunda polis ve jandarma silah kullanabilir." açıklamasında bulundu.

Demir, yağma, hırsızlık suçüstü haliyse, dur emrine uymamışsa güvenlik güçlerinin önce havaya sonra şüphelinin durmaması durumunda öldürücü olmayan bölgeye ateş edebilme yetkisinin olduğunu ifade etti. Burada bir detaya dikkat çeken Savcı Demir "Ama can tehlikesi varsa, hayati tehlike doğuracak bir tehlike varsa zaten polis ve jandarma her şekilde vurabilir. OHAL'de ilaveten bir yetki verilmiyor." dedi.

"OHAL'İN SİLAH KULLANMAYLA ALAKASI YOK"

OHAL kararına ilişkin bir açıklama da Hukukçular Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Alimoğlu'ndan geldi. TBMM'de kabul edilen OHAL kararının silah kullanmayla alakası olmadığını belirten avukat Alimoğlu "Güvenlik güçlerinin ağır cezayı gerektiren suç üstü hali olması durumunda her zaman silah kullanma yetkisi var. OHAL buna bir istisna değil." sözlerini sarf etti.

OHAL BÜROKRATİK SÜREÇLERİ KISALTIYOR

Alimoğlu, Meclis'ten geçen OHAL'de mücbir sebep dolayısıyla cumhurbaşkanına kanunla yapılması gereken düzenlemeleri cumhurbaşkanlığı kanun hükmünde kararnamesiyle yapabilme yetkisi verildiğini belirterek "Yani bürokratik ve idari süreçlerdeki prosüdür kısaltılıyor, hızlıca karar alınıyor. OHAL'de kesinlikle güvenlik güçlerine ekstradan silah kullanma yetkisi vermiyor. Burada idareye yönelik gereken tedbirleri yapmak için hızlı karar alma mekanizması sağlıyor. Yoksa normal şartlarda prosüdürler çok uzun ama burada bir mücbir sebep var ve insanlar zamanla yarışıyor. Burada hızlı karar alınsın alınan kararlar hızlı uygulansın diye alınan bir karar." ifadelerini kullandı.

Alimoğlu, "Yapılan suç vatandaş için halk için tehlike yaratıyorsa, polisin de silah kullanma dışında başka çaresi kalmadıysa tabi ki silah kullanacak." şeklinde konuştu.

Haber7