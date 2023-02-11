OHAL kararnamesi yayımlandı: İşte OHAL kapsamındaki yargı tedbirleri!

Olağanüstü Hal Kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

O SÜRELER 6 NİSAN'A KADAR DURDURULDU

OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

GÖZALTI SÜRESİ 4 GÜNÜ GEÇMEYECEK

Kararname ile ayrıca hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini 3 gün uzatabilecek.

Süperhaber