Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi. Peki Öğretmenlere ne kadar "Hazırlık Ödeneği" Yapılacak? Ödeneklerin ne zaman ve ne kadar ödeneceği merak ediliyor. işte detaylar...

Öğretmenlere hazırlık ödeneği ne kadar, ne zaman ödenecek? Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Öğretmenlere hazırlık ödeneği ne kadar, ne zaman ödenecek?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.