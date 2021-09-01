Öğretmenlere Ne Kadar "Hazırlık Ödeneği" Yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi. Peki Öğretmenlere ne kadar "Hazırlık Ödeneği" Yapılacak? Ödeneklerin ne zaman ve ne kadar ödeneceği merak ediliyor. işte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi. Peki Öğretmenlere ne kadar "Hazırlık Ödeneği" Yapılacak? Ödeneklerin ne zaman ve ne kadar ödeneceği merak ediliyor. işte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.
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