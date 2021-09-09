Öğrencilere Ve Velilere Müjde! 500 TL Nakdi Destek!

Okulların açılmasıyla devletten öğrencilere maddi destek sözü!

Okulların yüz yüze eğitime başlaması ile devletten tüm öğrencilere müjdeli haber geldi. Devlet bütün öğrencilere 500 TL ek yardım yapacak. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının başlaması ile milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitime geçti. Öğrencilerin yüz yüze eğitime geçmesi ile birlikte devletten müjdeli haber geldi. Devlet, bu süreçte okullarına, arkadaşlarına kavuşan milyonlarca öğrenciye 500 TL ek yardım (nakit) ödemesi yapacak!

Öğrencilere verilecek ek yardıma nasıl başvuru yapılır?

Okulların açılması itibariyle Eylül ayında 2021-2022 eğitim öğretim yılı yeni yüz yüze modeliyle eğitime başladı. Veliler ve öğrenciler, başlayan eğitim öğretim yılına rağmen halen daha okul ihtiyaçlarını ve öğrencilerin eksiklerini tamamlamaya çalışıyorlar derken hükümetten müjdeli haber geldi.

500 TL nakdi yardım ödemesi, ihtiyaç sahibi olan tüm ailelere ve öğrencilere ödeniyor! Bu ödeme ile öğrencinin kırtasiye ihtiyaçları giderilebiliyor. Kitap, defter, kalem, silgi vb. ihtiyaçlar ile okul önlüğü, üniforma ve giyim başta olmak üzere tüm ihtiyaçları için 500 TL nakit para desteği sağlanıyor. 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle söz konusu yardım için başvurular alınmaya başladı. Yapılan nakdi destek yardımına yoğun ilgi var. İlk etapta binlerce kişi yardım başvurusunda bulundu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl-İlçe Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla alınmaktadır.

Öğrenciye Maddi Yardım için Şartlar Nelerdir?

Öğrencinin ve ailesinin (velinin) ihtiyaç sahibi olması, sabit bir gelirinin olmaması ve üzerine kayıtlı taşınır-taşınmaz mallarının bulunmaması gerekmektedir bu şartları taşıyanlar devletten anında 500 TL destek ödemesi alabilir.