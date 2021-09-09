Öğrenciler Dikkat! Hackerlerin hedefi eğitim kurumları oldu!

Pandemi nedeni ile eğitimlere online olarak devam eden okullar, üniversiteler ve kolejler hackerlerin öncelikli hedefi haline geliyor. Siber saldırılara yeterli önlemleri olmayan okulların dijital öğrenmenin getirdiği siber tehditlerdeki artışla başa çıkmakta zorlandığını fark eden hackerler, maske zorunlulukları ve hibrit öğrenme gibi tartışmalı konulardan yararlanarak saldırılarını güçlendirmeyi planlıyorlar. Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, geçen yıl açıklanan tüm fidye yazılımı saldırılarının %19’unun okulları hedef alırken, bu yılki rakamlar %86’ya yükseldiğini belirtti. Peki Güvenlik için neler yapılmalı? siber saldırılara karşı hangi önlemler alınabilir?

Hackerlerin hedefi eğitim kurumları!

Pandemi nedeni ile eğitimlere online olarakdevam eden okullar, üniversiteler ve kolejler hackerlerin öncelikli hedefi haline geliyor. Siber saldırılara yeterli önlemleri olmayan okulların dijital öğrenmenin getirdiği siber tehditlerdeki artışla başa çıkmakta zorlandığını fark eden hackerler, maske zorunlulukları ve hibrit öğrenme gibi tartışmalı konulardan yararlanarak saldırılarını güçlendirmeyi planlıyorlar. Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, geçen yıl açıklanan tüm fidye yazılımı saldırılarının %19’unun okulları hedef alırken, bu yılki rakamlar %86’ya yükseldiğini belirtti. Gürsel Tursun saldırılardan etkilenmemek için alınması gereken 5 önlemi paylaştı.

1-yazılımlarınızı güncel tutulmalı.

Yazılımın güncel olarak güncellenmesi, hackerlerin fidye yazılımı saldırıları başlatmak için kullanabileceği güvenlik açıkları ortadan kalkar.

2-Kötü amaçlı yazılımlardan ve virüslerden korunma yazılımı yükleyin.

Kötü amaçlı yazılımdan ve virüsten koruma yazılımı, kötü amaçlı yazılımların okul cihazlarına bulaşmasını engellemesini sağlar.

3-Güçlü parolalar seçilmeli.

Güçlü bir parola seçmek, siber güçlerin kurumsal hesaplara girmesini çok zor bir hale getirir. Parola seçerken Büyük-küçük harflerin, sayıların ve simgelerin karışımı ile sözcük dışı sözcüklerle parolalar oluşturun.

4-Güvenlik eğitimi alınmalı.

Siber saldırılar sürekli olarak gelişmektedir. Çalışanlar ve eğitim üyeleri için güvenlik eğitimi düzenlemek, kimlik avı ve sosyal mühendislik girişimlerini tespit etmek için geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

5-e posta bağlantılarına ve ya eklere tıklamayın.

Tanımadığınız e-postalardan gelen ekleri açmak, kötü yazılımları yüklemeye yol açabilir. Bunun için güvenlik riski alınır.

Hackerlerin hedefi eğitim kurumları oldu!

Pandemi nedeni ile eğitimlere online olarak



