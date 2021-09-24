Odabaşı: Van Balığı’nın ismini Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırabiliriz!

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İnci Kefali, Van Gölü’nün sodalı-tuzlu sularında yaşayabilen tek balık türüdür. Ortalama 20 cm boyunda olan inci kefalleri 70 gr ağırlığa sahiptir. İnci Kefali’nin esas yaşam alanı Van Gölü olmasına rağmen üremek için Nisan-Haziran aylarında sürüler halinde göle dökülen akarsularına göç eder. Yumurtalarını tatlı sulara bırakan balıklar, avlanma yasakları bitince bölge halkının sofralarında yerini alır. Mükemmel bir besin kaynağı olan İnci Kefali, Van halkının protein açığını kapatan ekonomik bir gıda kaynağıdır.

‘Hem bölgeye hem de batı illerine’

İnci Kefali’nin faydaları ve tanıtımı üzerine Wan Haber’e konuşan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Van İl Başkanı Semra Odabaşı İnci Kefali’nin de Guinness Rekorlar Kitabı'na girebileceğini söyledi. Odabaşı, “Türkiye'de sadece Van Gölü'nde yaşayan Van Balığı hem bölgeye hem de batı illerine gönderiliyor. Bölgede genelde mangal ve tandırda pişirilerek yenildiği gibi tuza bastırılıp birkaç ay tuzda kaldıktan sonra da yenilen lezzetli bir balıktır. Kış aylarında her ağda yaklaşık 500-600 kilo balık avlayan balık avcıları av yasağı döneminde ise genellikle çiftçilik ile uğraşarak geçimlerini sağlıyorlar” diye konuştu.

‘Temiz tutmamız gerekir’

Van Gölü’nün temiz tutulması gerektiğini de açıklayan Odabaşı, “Vitamin, protein ve mineral yönünden zengin olan balığımızı tanıtma ve endüstriyel hammadde olarak da kullanabilmek için öncelikle sahiplenmemiz gerekiyor. Avlanma yasağına uyma, balık avcılığını güçlendirme ve endüstrimize katmak için Van Gölü’müzü de öncelikli olarak temiz tutmamız gerekiyor” dedi.

‘Van için el ele’

Odabaşı, kentin tanıtımı için Van Balığı’nın önemli olduğunu dile getirerek, “Tanıtımın şart olduğu günümüzde en güzel tanıtımı birlikte başarabiliriz. Biz zaten bunu başarmış bir iliz. Guinness Rekorlar Kitabı'na bir kez daha adımızı yazdırmak mümkün. Bu da Van balığıyla neden olmasın? İskele Caddesi' ne baştan başa kurulan güzel bir sofrayla Van Balığı’nın ismini Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırabiliriz. Bu çalışmayı belki birçok kurum, kuruluş ortaklaşa gerçekleştirebilir! Van için el ele! Balığımız endüstri hammaddesi olarak yerini alabilir. Bu da ilimize bir artı olarak kayda değer bir katkı sunar” diye aktardı.