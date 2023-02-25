Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremler, büyük yıkımlara yol açtı.

44 bini aşkın canın gittiği afette, çok sayıda vatandaş da yaralı kurtuldu.

Bölgede çalışmalar devam ederken, yıkılan binalara ilişkin de incelemeler başlatıldı.

Bu süreçte birçok binadaki ihmalkarlıklar gözler önüne serildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında birçok kişi gözaltına alınarak tutuklanırken, aranan isimler de tek tek yakalanıyor.

Önemli bir gelişme yaşandı

Depremlerden etkilenen ve ilçenin tamamının yıkılmasına karar verilen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.

İşlemleri sürüyor

Talimatın ardından polislerce gözaltına alınan Ökkeş Kavak'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Meclis üyesi tutuklanmıştı

Daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında ilçede yaptığı bütün binalar yakılan CCK inşaatın sahibi belediye meclis üyesi Yunus Kaya da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Ensonhaber