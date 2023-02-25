Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Belediye Başkanı Ökkeş Kavak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremler, büyük yıkımlara yol açtı.
44 bini aşkın canın gittiği afette, çok sayıda vatandaş da yaralı kurtuldu.
Bölgede çalışmalar devam ederken, yıkılan binalara ilişkin de incelemeler başlatıldı.
Bu süreçte birçok binadaki ihmalkarlıklar gözler önüne serildi.
Başlatılan soruşturma kapsamında birçok kişi gözaltına alınarak tutuklanırken, aranan isimler de tek tek yakalanıyor.
Önemli bir gelişme yaşandı
Depremlerden etkilenen ve ilçenin tamamının yıkılmasına karar verilen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde önemli bir gelişme yaşandı.
Belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi
İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.
İşlemleri sürüyor
Talimatın ardından polislerce gözaltına alınan Ökkeş Kavak'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.
Meclis üyesi tutuklanmıştı
Daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında ilçede yaptığı bütün binalar yakılan CCK inşaatın sahibi belediye meclis üyesi Yunus Kaya da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
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