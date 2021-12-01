Covid 19 tüm dünyayaı etkisi altına aldı. Dünyada ekonomi, sağlık, eğitim sektörü çok fazla olumsuz etkilendi. Çin'de hayvan pazarında ilk vakası çıkan salgın 2 buçuk yıldır hala devam ediyor. Şimdide nu varyantı denilen bir salgın ortaya çıktı. Daha covid salgının etkisinden kurtulamayan dünya şimdide bu salgını duyunca telaşa girdi. Peki nu varyantı nedir nerede çıktı?

Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir Nu virüsü Türkiyede var mı, yeni varyanta aşı etkili mi

Afrika kıtasının güneyindeki bazı ülkelerde nu varyantı panik yarattı. Uzmanlar "Gördüklerimizin en kötüsü" değerlendirmesinde bulunurken vatandaşlar da yeni varyant hakkında bilgi sahibi olmak istiyor ve "Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir?" diye soruyor.

NU VARYANTI NEDİR?

Şu ana dek 3 ülkede 10 kişide görülen varyantın, virüsün aşılar tarafından hedef alınan "çivi" proteininde mutasyona uğramış olması ve bağışıklık sisteminden bu nedenle kaçabilme riski endişe yarattı. Bununla birlikte, varyantın ne kadar bulaşıcı olduğu henüz net olarak belirlenmiş değil. İlk olarak Afrika ülkesi Botswana'da tespit edilen ve "Nu" adı verilen "B.1.1.529" varyantının çivi proteininde 32 ayrı mutasyon keşfedildi.





