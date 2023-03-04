Niğde'nin depremlerden dolayı afet bölgesi ilan edilmesi bekleniyor

Türkiye'nin gündeminde son 1 aydır deprem var.

6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu afetin etkileri devam ederken bir deprem haberi de Niğde'den gelmişti.

Bölgede bulunan vatandaşlarla görüşen Ak Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Çayır Mahallesinde ağır hasarlı binalardan tahliye edilen vatandaşlarla bir araya geldi.

Hasarlı binalardan tahliye edilen vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Özdemir ve Milletvekili Ergun açıklamalarda bulundu.

"Niğde afet bölgesi ilan edilecek"

Ağır hasarlı binaların boşaltılması gerektiğini ifade eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Ağır hasarlı binaları boşaltmak zorundayız. Buna da AFAD karar veriyor. Niğde önümüzdeki hafta için yüzde 99 Afet Bölgesi ilan edilecek. Mağdur olan vatandaşlarımıza çağrımdır, en kötü ihtimalle üniversitemizin yurtlarına yerleştiririz. Kimse dışarıda kalmaz. Afet Bölgesi ilan edildiğinde devletimiz maddi yardımlara başlatılacak.

"Kimseyi dışarıda bırakmayız"

Ak Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ise şöyle konuştu:

Hasarlı binalara itirazlar yeniden yapılabilir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri yeniden değerlendirme yapıyorlar. Yurtlarda yerimiz boş, deprem bölgesinden gelen 5 bin vatandaşımız yurtlarda kalıyor. Kimseyi dışarıda bırakmayız.

Ensonhaber