Necdet Takva’dan havai fişek tepkisi!

Van’da, kullanımı yaygınlaşarak artan havai fişeklere bir tepki de Van TSO Başkanı Necdet Takva’dan geldi.

Özel günlerde tercih edilen havai fişekler, Van’da da giderek yaygınlaşıyor. Havai fişek kullanımı, gerek ses açısından gerekse canlılara verdiği zarardan dolayı sürekli tepki alıyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkanı Necdet Takva sosyal medyada yaptığı paylaşımla havai fişek kullanımına tepki gösterdi.

İşte Takva’nın o paylaşımı;

Kıymetli Van halkı,

Kıymetli gençler;

İnanın havai fişek işi artık sandığınız kadar havalı bir iş değil!

Gelin bu havai fişekleri sonsuza dek toprağa gömelim!