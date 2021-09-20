Necdet Takva’dan havai fişek tepkisi!

Van’da, kullanımı yaygınlaşarak artan havai fişeklere bir tepki de Van TSO Başkanı Necdet Takva’dan geldi. 

GÜNCEL 20.09.2021, 10:46 20.09.2021, 10:58
Necdet Takva’dan havai fişek tepkisi!

Van’da, kullanımı yaygınlaşarak artan havai fişeklere bir tepki de Van TSO Başkanı Necdet Takva’dan geldi. 

Özel günlerde tercih edilen havai fişekler, Van’da da giderek yaygınlaşıyor. Havai fişek kullanımı, gerek ses açısından gerekse canlılara verdiği zarardan dolayı sürekli tepki alıyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkanı Necdet Takva sosyal medyada yaptığı paylaşımla havai fişek kullanımına tepki gösterdi.

İşte Takva’nın o paylaşımı; 

Kıymetli Van halkı,
Kıymetli gençler;
İnanın havai fişek işi artık sandığınız kadar havalı bir iş değil!
Gelin bu havai fişekleri sonsuza dek toprağa gömelim!

#necdet takva #van tso
Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 20 Eylül 2021
İmsak 04:18
Güneş 05:41
Öğle 12:07
İkindi 15:37
Akşam 18:23
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0