NATO, Türkiye'ye bin konteyner gönderecek

Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılıyor.

Yurdun ve dünyanın dört bir yanından deprem bölgelerine yardım yağıyor.

NATO’nun Napoli’de bulunan Müşterek Kuvvet Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, afet bölgelerine konteyner gönderilecek.

Konteyner gönderimi için hazırlık başladı

En az bin konteyner gönderilmesi planlanırken, depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılayacak olan tesisletin Türkiye’ye ulaştırılması için hazırlıklar başladı.

"Yarı kalıcı" barınma tesislerinin Türkiye'ye nakliyesi ve kurulması için önce 6 kişilik keşif ekibi saha incelemesi yaptı.

Ardından İtalya'nın Taranto kentindeki NATO Güney Operasyon Merkezinde depolarda tutulan konteynerlerin çıkarılması ve nakliye için yerleştirilmesine başlandı.

Nakliye önümüzdeki hafta

Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığının koordine ettiği nakliye çalışmaları kapsamında konteynerlerin ilk bölümünün nakliyesi gelecek hafta yapılacak.

Yarı kalıcı barınma ünitelerinde en az 2 bin kişinin barınma imkanı bulması bekleniyor.

NATO'dan daha önce yapılan açıklamada, barınma tesislerinin gönderilmesi için en uygun lojistik ve nakliye seçeneklerinin değerlendirildiği, tesisler kurulduktan sonra NATO ülkelerinin göndermeye başladığı kış şartlarına uygun çadırların etrafına yerleştirileceği belirtilmişti.

Normalde NATO'nun tatbikatları ve operasyonlarında kullanılan karargah komplekslerinden oluşan tesislerin ısınma, jeneratör ve tıbbi tedavi alanları gibi imkanları içerdiği bildirilmişti.

Ünitelerin gönderilmesine yönelik çalışmaları NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli yönetiyor.

ensonhaber