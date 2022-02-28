Naif Yaşar Yazdı: İflah Olmayız!

Bugün (27 Şubat 2022) de Türkiye’nin kalbi İstanbul'da Van ve Vanlılar adına bir organizasyon yapıldı.

Yaklaşık 450 bin kadar Vanlının yaşadığı İstanbul’da.

Bu organizasyon Van Dernekler Federasyon’u 6. Olağan Kongresi idi.

Ben de gittim.

Yenikapı sahili Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde yapılan kongre binanın önünde çalan davul-zurna sesleri arasında salona geçtim.

Devasa bir salondu.

En az 1000-1500 kişilik bir salon.

Ne var ki (koridorlarda dolanan delegeleri saymazsak) ön sıralardaki 7-8 sıra doluydu ki o sıralarda da ağırlıklı olarak siyasiler ve İstanbul'daki kimi STK temsilcileri vardı.

Kadın temsiliyeti hayli azdı.

Demektir ki derneklerimizde kadın hala hak ettiği yerde değil...

Haaaa.

Bir de kim yoktu biliyor musunuz?

Mangalda kül bırakmayan sözüm ona Vanlı iş insanları yoktu.

Vanlı bir öğrenciye 3-5 kuruş burs için kapılarına gidildiğinde, koltuklarında şişerek para yerine nasihat veren iş insanları.

Bir düğün olduğunda ellerini arka ceplerine götürerek gösteriş için tomar tomar parayı şabaş yapanlar.

Şaşalı restoranların yemek masalarında poz verip paylaşanlar.

Muktedir siyasetçiler karşısında iki büklüm olanlar.

Kırmızı kravatlılar.

Sıska boylular.

Davul göbekliler...

Maalesef ama maalesef onlar bu salonda yoktular.

Peki, kimler vardı?

Bir avuç kadar olan "Van Sevdalısı siyasetçi ve iş insanı ve STK yöneticisi' vardı.

Yazık.

Yazık ki ne yazık..

Bir an düşündüm de tribünlere oynayan bu zevatı bu salona gelmelerinde alıkoyan neydi?

Ak Partili milletvekili İrfan Kartal ya da HDP’li milletvekili Sezai Temelli’nin orda olması mı?

HDP İl başkanları Handan Karakoyun Fikret Doğan ve Gelecek Partisi Van İl Başkanı A.Hekim Karabıyık'ın protokol sıralarında oturmaları mı???

Yoksa CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Esenyurt Belediye Başkanının varlığı mı?

Hangisi bu zevatı rahatsız etmiş olabilir ki???

Vallahi merak etmedim değil.

Sanki birileri malum zevata laf uçurmuştu.

Dengbej Kazo sahne alıp 'Kine Em' şarkısını haykıracak duyumunu almışlardı. Mehmet Öndül "Dewréşé Ewdi " parçasını söyleyip kitleyi coşturacağını öğrenmişlerdi.

Hal böyle olunca ağaların rahatı kaçabilirdi.

Ekrandaki Van kahvaltısı midelerini bulandırıp, Hoşap Kalesi ve Akdamar kilisesi görüntüleri maneviyatlarına dokunabilirdi.

Sanırım onun için gelmediler.

Vay...vayyyy Van'a bext reş

Van'a bé xudan.

Bé xeyi..

Heyfa te ...

Sed heyf u méxabén

Bu sahipsizlik ile bir yere varman mümkün mü?

Sen ki medeniyetlere başkent olmuş, kral ve kraliçelere ev sahipliği yapmış bir coğrafya iken nasıl da böyle sahipsiz kaldın?

Vallahi de billahi de bu zihniyet oldukça, öğrencilerin inşaatlarda düşüp can verecek.

Hastaların hastane köşelerinde kalacak.

Cenazelerin kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

Bir-kaç Fevzi Donat ve Nizamettin Ağar biçareleri ne yapılabilinir ki?

Yahu... Hani kentin Ticaret odası?

Hani Ticaret Borsası?

Esnaf Sanatkârlar nerde?

Şoför esnafının temsiliyeti hani?

Kentin savunması neden yok?

Daha kimi ve kimleri sayayım?

Böyle mi tanıtacağız bu kenti?

Bu ihtiras ve husumetle mi lobi yaratacağız?

İstihdam oluşturacağız?

De gidin oradan.

De haydi gidin.

Kassem ederim ki bu vebalin altında kalkamayacaksınız.

İyisi mi söze son noktayı koyayım ..

Yoksa kantarın topuzu kaçacak.

İflah olmayız vesselam.

Not: Kongre esnasında salondaki kitleye video çekimle katılarak duygusal ve anlamlı bir konuşma yapan Fevzi Donat Bey'in eşine de buradan Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Hanımefendi ciddi bir tedavi görüyor.

Dualarınızı eksik etmeyin...