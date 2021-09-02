Müthiş Fuar Başlıyor! İzmir fuarı ne zaman? Girişler ücretli mi?

Ege bölgesinin en çok ziyaretçi alan fuarlarından biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı açılıyor. Bu yıl yeni bir loganla açılacak olan fuara girişler ücretli mi? İzmir Enternasyonal Fuarı ne zaman açılıyor? İzmir Enternasyonal Fuarı nerede yapılıyor? 10 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek fuarın giriş ücretleri ise oldukça makul.

İzmir Enternasyonal Fuarı yarın mı açılıyor?

Bu sene 90'ıncı kez kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 3 Eylül'de (yarın) kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Fuarın bu yılki sloganı, "90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz, Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" olarak belirlendi.

İzmir Fuarı, özellikle İzmirliler'in ve çevre illerin yıl boyunca coşkuyla beklediği, sinemadan tiyatro ve konserler gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Fuar giriş ücretleri açıklandı!

İzmir Fuarı 3-12 Eylül tarihlerinde, 16.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edlebilece. Fuar giriş ücretleri; Öğrenci 3,5 TL, Tam 5 TL olarak belirlendi.

90'ıncı İzmir Enternasyonal Fuarı Basın Toplantısına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Migros Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak ve İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı katıldı.