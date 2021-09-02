Müthiş Fuar Başlıyor! İzmir fuarı ne zaman? Girişler ücretli mi?

Ege bölgesinin en çok ziyaretçi alan fuarlarından biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı açılıyor. Bu yıl yeni bir loganla açılacak olan fuara girişler ücretli mi? İzmir Enternasyonal Fuarı ne zaman açılıyor? İzmir Enternasyonal Fuarı nerede yapılıyor?

GÜNCEL 02.09.2021, 18:20
Müthiş Fuar Başlıyor! İzmir fuarı ne zaman? Girişler ücretli mi?

Ege bölgesinin en çok ziyaretçi alan fuarlarından biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı açılıyor. Bu yıl yeni bir loganla açılacak olan fuara girişler ücretli mi? İzmir Enternasyonal Fuarı ne zaman açılıyor? İzmir Enternasyonal Fuarı nerede yapılıyor? 10 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek fuarın giriş ücretleri ise oldukça makul.

İzmir Enternasyonal Fuarı yarın mı açılıyor?
Bu sene 90'ıncı kez kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 3 Eylül'de (yarın) kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Fuarın bu yılki sloganı, "90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz, Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" olarak belirlendi. 

İzmir Fuarı, özellikle İzmirliler'in ve çevre illerin yıl boyunca coşkuyla beklediği, sinemadan tiyatro ve konserler gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Fuar giriş ücretleri açıklandı!
İzmir Fuarı 3-12 Eylül tarihlerinde, 16.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edlebilece. Fuar giriş ücretleri; Öğrenci 3,5 TL, Tam 5 TL olarak belirlendi.

90'ıncı İzmir Enternasyonal Fuarı Basın Toplantısına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Migros Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak ve İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı katıldı.

Yorumlar (0)
21°
açık
Namaz Vakti 03 Eylül 2021
İmsak 03:47
Güneş 05:17
Öğle 12:15
İkindi 16:00
Akşam 19:03
Yatsı 20:27
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0