Muş'ta yarın okullar tatil mi? 16 Mart Çarşamba

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Hava şartlarından dolayı eğitime ara verilecek mi sorusu öğretmenler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor.

MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ? 15 MART ÇARŞAMBA

Henüz Muş Valiliği'nden tatil açıklaması gelmedi.