Müslüme'yi kim öldürdü? Müslüme nasıl öldü? Müge Anlı Müslüme'ye ne oldu?

Ekranların en kaliteli programı Müge Anlı Tatlı Sert'in en önemli konusu küçük Müslüme herkes tarafından merak ediliyor. Müslüme kayıp Müslüme'nin bulunması için herkes seferber oldu. Peki Müslüme bulundu mu? Küçük Müslüme'ye ne oldu?

MÜSLÜME BULUNDU MU?

Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 7. güne girildi.

Karadan birçok ekip küçük Müslüme'yi ararken, havadan da termal kameralı dronelerle arama çalışması yapılıyordu.

Müslüme'nin bulunduğu haberiyle Türkiye güne başladı.Müslüme'nin dedesi tutuklandı.

3 GECE JANDARMADA İFADE VERDİLER

Kızın cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, Müslüme Yağal'ın anne ve babasının da aralarında olduğu yakınlarını ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Anneanne Müslüme Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile, ifade işlemleri sürdüğü için Müslüme'nin cenazesine katılamadı. Şüpheli sıfatıyla gözaltında 3 gece geçiren baba Mehmet, anne Selvi Yağal, kardeşler ve dede Hasan Yağal ile diğer aile üyeleri, dün adliyeye seVk edildi. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilen 8 şüpheli, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından olayla ilgili tek tek sorgulandı. Anne, baba ve kardeşlerinin aralarında bulunduğu 7 kişi, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Dede Hasan Yağal ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan dede Hasan Yağal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.