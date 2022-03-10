Muş'ta 51 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı.
Özellikle kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar yağışı, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. İki gün yaşanan kar yağışı nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapalı yollarda çalışma başlatan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için seferber oldu.
Kapalı yol durumuyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür; merkezde 9, Bulanık’ta 4, Malazgirt’te 16, Varto’da 20, Korkut’ta 1 ve Hasköy ilçesinde ise 1 köy yolu olmak üzere toplam 51 yerleşim yeriyle ulaşımın kesildiğini ifade etti.
Ekiplerin kapalı yollar için seferber edildiğini bildiren Yentür, yolların en kısa sürede açılacağını belirtti.
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|O
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