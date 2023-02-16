Murat Kurum yeni şehir merkezi için toplantı düzenledi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni kurulacak şehir merkezi için toplantı yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı'na söz vererek görüşlerini sordu.

GÜNCEL 16.02.2023, 16:32
Murat Kurum yeni şehir merkezi için toplantı düzenledi

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketiyle mücadele ediyor...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 şiddetli deprem, 11 ilde etkili oldu.

Geniş bir coğrafyaya yayılarak binlerce can kaybına neden olan afet, büyük bir enkaza yol açtı.

Öyle ki kimi bölgelerde ilçelerin tamamen yok olduğu da görüldü.

Bu kapsamda devletin tüm kurumları ilk andan itibaren afet bölgesine giderek çalışmalara katıldı.

Yaralar sarılmaya çalışılıyor
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan da depremzedelerin yaralarını sarmak için yoğun bir mücadele başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şehirlerimizi bir yıl içinde ayağa kaldıracağız" açıklamasından sonra büyük bir seferberlik başladı.

Bakan Kurum çalışmaları koordine ediyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bu kapsamda Adıyaman'da çalışmaları yakından koordine ediyor.

Bir yandan acımız yaşanırken diğer yandan da şehirlerin güvenli alanlara yapılması amacıyla havadan ve karadan bölge didik didik inceleniyor.

Murat Kurum yeni şehir merkezi için toplantı düzenledi
Depremin ilk anından itibaren bölgede bulunan Bakan Murat Kurum, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni şehir planını görüşmek üzere toplantı düzenledi.

Parti ayrımı olmaksızın şehrin tüm paydaşlarının katıldığı toplantıda Bakan Kurum, yeni şehir merkezinin hangi bölgeye yapılacağı konusunda sunum yaptı.

20 bin nüfuslu bir uydu kent inşa edilecek
Bakan Kurum sunumunda, "Bu ilçenin nüfusunun 35 bin olacak şekilde bir planlama yapmak lazım. Buradaki nüfusu taşımamız için bize büyük bir alan lazım. Dolayısıyla benim kanaatim bu zeminde eğer burada sağlamsa güzel bir uydu kent inşa edilmesi. 5 bin konutlu 20 bin nüfuslu bir uydu kentten bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözü CHP'li başkana verdi
Sunumunun ardından Murat Kurum, "Bizim alternatiflerimiz bunlar. Sizlerde şehrin dinamikleri olarak neler diyorsunuz?" diyerek sözü CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a verdi.

"Takdir sizin benim görüşüm böyle"
CHP'li başkan da konuşmasında, "Sayın bakanım bizlerde burada yaptığımız istişarelerde Yarbaşı köyüne doğru bir alanın uygun olacağını düşündük. Tabii ki takdir sizin benim görüşüm böyle." diye konuştu.

"Aynı acıları yaşamamak için en doğru neresi ise oraya yerleşmemiz gerekiyor"
Daha sonra tekrar görüşlerini belirten Bakan Kurum, ilçede bulunan gölün kenarının artık mesire parkı ve rekreasyon alanı olarak düşünülmesi gerektiğini belirterek, "Şehri de sağlam zemine çıkarmak lazım. Aynı afetleri bir daha yaşamamak için, aynı acıları yaşamamak için en doğru neresi ise oraya yerleşmemiz gerekiyor." dedi.

Tekrar söz isteyen CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Bakan Kurum'dan 100 adet konteyner ev istedi.

Bakan Kurum da 100 adet konteynerin Gölbaşı merkeze verileceğini söyledi.

Ensonhaber

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