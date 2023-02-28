Murat Kurum: İstanbul'da riskli binalar iki rezerv alana taşınacak

Büyük İstanbul depreminin yeniden gündeme gelmesinin ardından yapılan incelemelerde, 1,5 milyon riskli konutun taşınmasına karar verildi.

GÜNCEL 28.02.2023, 17:36
Murat Kurum: İstanbul'da riskli binalar iki rezerv alana taşınacak

Kahramanmaraş merkezli depremler yurt genelinde paniğe neden oldu.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, 11 ilde hissedildi.

Büyük yıkımların oluşmasıyla 44 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti.

Bunun üzerine devletin tüm kurumları afet bölgesine seferber edilerek yaraları sarmaya başladı.

Sahada hummalı çalışmalar yürütülürken, binalardaki ihmalkarlıklar da bir kez daha gözler önüne serildi.

Binalarda incelemeler başlatıldı
Bu durumun tüm illerde korku yaratmasıyla birlikte vatandaşlar da harekete geçti.

Oturdukları binaların depreme dayanıklı olup olmadığını inceleten ev sahipleri, yetkililere seslenerek yıkımın başlaması için çağrıda bulundu.

Megakent'e yoğunlaşıldı
Öte yandan devletin tüm bakanları da afet bölgesinde çalışmaları yürütürken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, aynı zamanda yurt genelinde ekipleri harekete geçirdi.

Büyük İstanbul depreminin yeniden gündeme gelmesiyle Megakent'te incelemeler yapıldı.

"Acilen dönüşmesi gereken 300 bin konut var"
Son durumu aktaran Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Bir seferberlik anlayışıyla kentsel dönüşüm sürecini yürütmek zorundayız. Buradaki kararlılığımızı hep birlikte elimizi taşın altına koyarak yürütmek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde önemli projelerimizi açıklayacak. Gerek kentsel dönüşümdeki finans desteğine ilişkin kararlılığımızı gerek Marmara Bölgesi'ne ilişkin kentsel dönüşüm hedefimizi.

Oluşturulacak yeni rezerv alanlardaki uydu kentlerimizle birlikte ilave nüfus getirmeden çalışacağız. İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölümün olduğunu, bunların acilen dönüşmesi gereken 300 bininin bir an önce dönüştürülmesine ilişkin, İstanbul'da sadece bakanlığımızın 94 bin bağımsız bölümden oluşan projeleri var.

Riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz 2 rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa Yakası'na taşıyacağız. Bu çerçevede yoğunluğu azaltarak kentsel dönüşüm projelerimizi, tüm deprem bölgelerinde ve Marmara Bölgeleri'nde devam edeceğiz. Sanayi alanlarımızı da depreme karşı güçlendirecek adımlarımızı atacağız. Tüm bu çalışmaları 780 bin kilometrekare vatan toprakları içerisinde eş zamanlı yürüteceğiz.

Ensonhaber

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