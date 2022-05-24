Münir Karaloğlu'nu 'Kürdistan' albümü mü koltuğundan etti?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 12 Mayıs'ta 9 vali merkeze çekilirken, 10 ilin valisi yer değiştirdi. 3 vali hakkındaki kararın sürpriz olduğunu belirten Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısının "Vali Karaloğlu'nun başını 'Kürdistan' albümü mü yaktı?" başlıklı bölümünde, kulislerde konuşulanlara dair şunları aktardı:

"Geçen 10 valinin yeri değişti, dokuzu merkeze çekildi. Şu üçü asla beklenmiyordu ve sürpriz isimlerdi: Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez.

Bilhassa Karaloğlu ile İçişleri Bakanı Soylu'nun ilişkisinin gergin olduğu biliniyordu. Ancak Rizeli Karaloğlu'na dokunmak mümkün olmamıştı. Ta ki Erbil Valisi Omid Xoşnav'ın Karaloğlu'na 'Kürdistan Albümü' hediye ettiği güne kadar.

İddiaya göre MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, bu olayı MHP Genel Merkezi'ne taşıdı. Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, parti gazetesi Türkgün'de Karaloğlu'na tepki gösterdi.

Bir diğer iddiaya göre Soylu, Diyarbakır Anneleri'ne iftar yemeği verdi. Karaloğlu ise Kayaalp'i davet etmedi. Soylu, Kayaalp'i bizzat çağırdı.

Karaloğlu'nun merkeze çekilmesini, AK Parti'de Kürt kimliğiyle öne çıkan üst düzey bir yetkiliye sordum. Karaloğlu'nu överek, şöyle dedi: "Şehirde kendisini sevdirdi. Kürtçe'nin yaşatılmasıyla ilgili samimi bir gayreti vardı. Hakkında kimse kötü bir şey söyleyemez. Büyük hizmetler etti. Rize ve Trabzon kardeşlikleri geliştirdi. Diyarbakır turist kaynıyor onun sayesinde. Şehri canlandırdı."

"Bu yüzden mi merkeze çekildi?" diye sordum.

Şu yanıtı verdi:

"AK Parti il teşkilatıyla sıkıntılıydı. Birileri şikayet etmiş. Karaloğlu, kendi doğruları olan biri. İl teşkilatı onu yönetemediğini düşündü."

Aynı şekilde Vali Erin'in merkeze çekilmesi de Şanlıurfa'da hayal kırıklığı yarattı. AK Parti Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, karardan ötürü çok üzgün olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Neden merkeze çekildiğini bilmiyorum. Çok sevdiğim bir arkadaştı. Hakikaten çok faydalı olabilecek ve herkesi kucaklayan bir insandı. İyi hizmet verdi. Zor zamanlarda bile... Hatta kalsın diye şey yaptım ama bırakılmadı. Çok üzgünüm. Keşke bu kadar çalışkan, pırıl pırıl, namuslu bir insan daha faydalı olabileceği bir işte çalıştırılsaydı. Daha mutlu olurdum. Ama birşey söyleyemiyorsunuz sonuçta. Urfa'dan alınacaksa iyi bir yere verilmesi hoş olurdu."

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ailesinin HDP'li Şenyaşar Ailesi'nden üç kişiyi öldürmesi ile bu merkeze çekmenin ilgisinin olup olmadığını sordum.

"Zannetmiyorum. Olsa daha önce olurdu" dedi.

Karaloğlu'nun Kürtçe'ye yaklaşımı olumlu bulunurken, Erin'in Mardinli, Bilmez'in Bingöllü olması dikkat çekiyor.