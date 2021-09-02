Müge Anlı kimdir? Aslen Nereli? Kaç yaşında? Özgeçmişi Nedir?

Özellikle de güvenlik güçlerinin ve kolluk kuvvetlerinin bütün yöntemleri denedikleri halde çözmekte çaresiz kaldıkları bazı faili meçhul cinayetlerde son düğümü çözen isim oldu.

Hatta bu konuda "anahtar isim oldu" demek de yerinde olur. Çünkü, polis tarafından tespit edilen cinayetlerde, fail de tespit ediliyor; ancak failin itirafı dışında hiçbir delil bulunamayınca mecburen Müge Anlı'ya müracaat ediliyor.

Program esnasında faillere uygulanan psikolojik baskı sonunda düğümün çözümünde büyük rol oynuyor ve failler tek tek dökülüyor.

Şu ana kadar Müge Anlı'da çözüleyen cinayet neredeyse kalmadı. Polisin yardım talep ettiği soruşturmaların hemen hemen hepsinde failler itiraflarıyla programa damga vurdu.

Hatta Müge Anlı'nın programına dört beş kez çıktığı halde profesyonel bir şekilde her şeyi inkar eden kişiler bile günler sonra itiraf etmek zorunda kaldı. Bunun canlı örneklerini Türkiye birçok kez yaşadı ve gördü.

Peki, Türk televizyon kanallarının fenomeni haline gelen Müge Anlı kimdir, nereli, kaç yaşında, özgeçmişi nedir? İşte Müge Anlı hakkında merak edilen bilgilerden bazıları:

Müge Anlı aslen Trakya kökenlidir.

46 yaşındadır.

Müge Anlı'nın asıl mesleği gazeteciliktir.

İşte Müge Anlı'nın özgeçmişi:

Müge Anlı 19 Aralık 1973 tarihinde istanbul'da dünyaya gelen televizyon suncu ve gazetecidir.

Anlı gazetecilik hayatını akademik olarak başladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde mesleğe başlayan Müge Anlı, yüksek lisansını hukuk üzerinden yaptı. Televizyon hayatına ise magazin alanından giren Müge Anlı, bir süre Kanal D'de çalıştı.

Müge Anlı magazin haberciliğini bıraktıktan sonra Dobra Dobra isimli programa başladı. Daha sonra da gündüz kuşağı programlarının en çok konuşulanı olacak Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başladı.

Anlı, "Mektubunuz Var" isimli bir programla yakınlarını kaybeden aileleri buluşturuyordu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında ise yıllarca çözülemeyen faili meçhul cinayetler, esrarlı olaylar, birbirini kaybeden aile bireyleri ve çeşitli konuları ele almaya başladı. Bu programda bazen yıllarca çözülemeyen bir cinayet çözülüyor, bazen de onyıllar boyunca birbirini bulamayan kayıplar birbirlerine kavuşuyor.

Programın yer yer ülke güdem belirleyen program olduğu da oluyor.

Müge Anlı Burhan Akdağ ile evliliğinden bir kız çocuğu sahibidir. Çift 2008 yılında boşanmıştı.

Müge Anlı son olarak Atv'de "Müge Anlı ile Tatlı Sert" isimli gündüz kuşağı programını sunuyordu.

Programın sezon finali yapmasından sonra ise yine aynı kanalda yayınlanmaya başlayan "Güven Bana" yarışmasının sunuculuğunu yapmaya başladı.

Yarışma hafta içi her perşembe akşam saat 20.00'de yayınlanıyor.