Müdür Tevke’den, Başkan Berge’ye ziyaret

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke Müdür Yardımcısı Nevzat Taşdemir ile birlikte Van ESOB Başkanı İsa Berge’yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Van İl Milli Eğitim Müdürü Tevke, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan müjdemizi aldık. Mesleki eğitim anlamında esnafımıza müjdeli haber geldi. TBMM’den geçen kanunla, çıraklık belgesi almak isteyenlere asgari ücretin yüzde 30’una tekabül eden 1.275,90 TL, kalfalık belgesi almak isteyenlere ise asgari ücretin yüzde 50’sine tekabül eden 2.126,50 TL destek verilecek. Sigorta ödemesi de devlet tarafından karşılanacak. Sayın cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e teşekkür ediyoruz” dedi.

“TAKDİRLE KARŞILIYORUZ”

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’nin ziyaretini memnuniyetle karşılayan Berge, “Esnaf ve sanatkarımız ara eleman konusunda sıkıntı yaşıyordu. Verilen devlet desteği ile ara eleman sorununa çözüm bulunacaktır. Mesleki eğitimin hayati önem taşıdığı günümüzde alınan yeni karar kıymetlidir. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

İŞLETME SAHİPLERİNE %100 DEVLET DESTEĞİ

Son kararla sigorta primi, iş kazası sigortası tamamen devlet desteğiyle olacak. İşveren çırak, kalfa ve usta adayı için hiçbir ödeme yapmayacak. Kayıtlar tüm meslek liselerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde yapılabilecek. Ustalık belgesi için büyük fırsat doğdu, 27 hafta haftanın 5 günü işletmede çalışması yeterli olacak.

bölgegazetesi