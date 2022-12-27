Müdür Karagöz’den Rektör Şevli’ye ziyaret

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz’e, Genel Müdür Yardımcıları Oğuz Enis Peru ile Yusuf Özhan, Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hüseyin Yılmaz ve Anadolu Ajansı Van Bölge Müdürü Cemal Aşan da eşlik etti.

Karagöz’ün nazik ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Ülkemizin en önemli basın organlarından biri olan Anadolu Ajansı 100 yıllık geçmişiyle ülke kamuoyunu bilgilendirme görevini başarıyla ifa etmektedir.

Sayın Genel müdürümüzü ve misafirlerimizi ağırlamaktan son derece mutluyuzˮ dedi. Ziyaret, Rektör Şevli’nin Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz’e hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Van Bölge Gazetesi