MTA Van'da personel alımı yapacak! İşte şarlar ve detaylar

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından 657 sayılı DMK 4/B sözleşmeli personel alım ilanı bugün yayımlandı. MTA memur alımı için atamalar 2020 yılı KPSS puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 70 sözleşmeli kadroya başvurular online olarak alınmaya başladı.

MTA memur alımı başvuru genel şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak, Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak, Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak, Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak, 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunlar ıiçin KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak, Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak gerekiyor.

MTA Merkez teşkilatı personel alımı kontenjanlar ve mezuniyetler

17 Mühendis (Jeoloji) Jeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

6 Mühendis (Maden) Maden Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

1 Mühendis (Jeofizik) Jeofizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

3 Mühendis (Harita) Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

1 Mühendis (Makine) Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

1 Mühendis (Elektrik) Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

1 Mühendis (Çevre) alımı için Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

1 Mühendis (İnşaat) alımı için İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

1 Mühendis (Gıda) alımı için Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

1 Mühendis (Yazılım) alımı için Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

3 Tekniker (Elektrik) alımı için Elektrik veya Elektrik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak,

2 Tekniker (Harita) alımı için Harita Teknikerliği önlisans programından mezun olmak,

2 Tekniker (Makine) alımı için Makine önlisans programından mezun olmak,

1 Tekniker (Maden) alımı için Maden veya Maden Teknolojisi önlisans programından mezun olmak,

2 Tekniker (Elektrik-Elektronik) alımı için Elektrik-Elektronik Teknikerliği önlisans programından mezun olmak,

2 Teknisyen (Kimya) alımı için Ortaöğretim kurumlarının Kimya alanından mezun olmak,

2 Teknisyen (Matbaa) alımı için Ortaöğretim kurumlarının Matbaa alanından mezun olmak,

3 Teknisyen (Elektrik- Elektronik) alımı için Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik alanından mezun olmak,

3 Teknisyen (Makine) alımı için Ortaöğretim kurumlarının Makine alanından mezun olmak,

5 Teknisyen (Bilgisayar) alımı için Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar alanından mezun olmak,

2 Teknisyen (Elektrik) alımı için Ortaöğretim kurumlarının Elektrik alanından mezun olmak,

2 Teknisyen (Harita) alımı için Ortaöğretim kurumlarının Harita alanından mezun olmak,

1 Teknisyen (Tesviye) alımı için Ortaöğretim kurumlarının Tesviye alanından mezun olmak gerekiyor.

MTA taşra teşkilatı personel alımı kontenjanlar ve mezuniyetler

1 MTA Adana Bölge Müdürlüğü Mühendis (Maden) alımı için Maden Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

1 MTA Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Mühendis (Jeoloji) alımı için Jeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

1 MTA Trabzon Bölge Müdürlüğü Mühendis (Jeoloji) alımı için Jeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

1 MTA Van Bölge Müdürlüğü Mühendis (Maden) alımı için Maden Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

1 MTA Van Bölge Müdürlüğü Mühendis (Jeoloji) alımı için Jeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

1 MTA Zonguldak Bölge Müdürlüğü Mühendis (Maden) alımı için Maden Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

1 MTA Zonguldak Bölge Müdürlüğü Mühendis (Jeoloji) alımı için Jeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü memur alımı için başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım internet sitesinden olmak üzere aşağıdaki BAŞVURU EKRANI üzerinden hemen yapılabilir. Başvurular 16 Mayıs ile 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında olacak.

Şehrivan Gazetesi