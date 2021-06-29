Molakasım Halk Plajı 4. Kez Mavi Bayrak Hakkı Kazandı

Can güvenliği, engelliler için sağlanan olanaklar, atık su arıtma tesisi ve su analizleri gibi 33 kriterin tümünü yerine getiren plajlara verilen ‘Mavi Bayrak’, bir kez daha Tuşba Belediyesinin Mollakasım Plajı’na verildi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından gönderilen ve bu yıl Mollakasım Halk Plajı’nda dalgalanacak olan bayrak, Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk tarafından Belediye Başkanı Salih Akman’a takdim edildi.

‘Mavi Bayrak’ı teslim alan Başkan Akman, Mollakasım Halk Plajı’nın bu yıl 4. kez ‘Mavi Bayrak’ almaya hak kazandığını kaydetti. Masmavi suyu ile eşi benzeri bulunmayan Van Gölü’nün bu ödülü almayı hak ettiğini vurgulayan Başkan Akman, ‘Mavi Bayrak’ın örnek bir proje olduğunu ve bu projenin korunması gerektiğini söyledi. Mavi bayrağın aynı zamanda sağlıklı, güvenli ve temiz bir çevrenin de sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Plaj sadece temizlikten ibaret değil, bunun yanı sıra 33 kriter çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu sebeple 33 kriteri tamamlayıp mavi bayrağı almak çok zor, fakat kaybetmek için bir kriterin eksik olması yetiyor. Mavi bayrağımız bu yıl da plajımızda gururla dalgalanacak, bu da Tuşba Belediyemizin halkımıza sunduğu güzel bir hizmettir” şeklinde konuştu.

Türkiye’de ilk kez denize kıyısı olmadığı halde bir göl kıyısına mavi bayrak verildiğini de vurgulayan Başkan Akman, “Tuşba Belediyesi olarak yaptığımız başvuru üzerine TÜRÇEV tarafından yapılan inceleme sonucunda aranan tüm şartların yerine getirilmesiyle Uluslararası Çevre Ödülü alan ‘Mavi Bayrak’ bu yıl 4. kez bizlere verildi. Hedefimiz bu bayrağı her yıl Van Gölü sahilinde dalgalandırmaktır” ifadelerini kullandı.

Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk tarafından Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’a yapılan mavi bayrak takdimine belediye meclis üyeleri Mahmut Ekinci ve Aziz Deniz de katıldılar.