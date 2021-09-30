Mısır Çarşısı'na Yazık Oldu!

2018 yılında gündeme gelen ve kent meydanı projesi kapsamında yıkımına karar verilip, yeni bir proje kapsamında hayata geçirileceği söylenen Mısır çarşısı olduğu gibi kaderine terk edildi. Söz konusu çarşının kapalı olan ara bölmelerine, zaman zaman tinercilerin geldiği ifade ediliyor.

Yaklaşık 210 dükkânın yer aldığı ve şuanda 15-20 dükkânın açık olduğu çarşı, bakımsızlıktan, arapsaçına dönen projesinden dolayı atıl durumda ve esnafın iddialarına göre gece vakitlerinde uyuşturucu madde kullanan insanların durağı haline gelmiş durumda.

"BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKMAMIZA İZİN VERMİYORLAR"

25 yıldır mısır çarşısında kitapçı olarak esnaflık yaptığını dile getiren Nimetullah Susan, "Mısır çarşısı yaklaşık 30 yıldır var. Çürümüş, paslanmış, kaynak tutmaz bir yer. Çatılar çöktü çökecek, Yaz-Kış yağmur suları çatıdan damlıyor. Bu da yetmezmiş gibi tinerciler burayı mesken haline getirdi. Yetkililerden ve devlet büyüklerimizden rica ediyoruz ya ellerini bizden çeksinler ya da bu işe çare bulsunlar. Bir projeleri vardı fakat gerçekleşmedi. Burası kent meydanı olacaktı. Ne projeyi gerçekleştirdiler nede ellerini üzerimizden çektiler. Biz onlardan sadaka ve zekât istemiyoruz. Biz kendi başımızın çaresine bakarız ya kendimiz yapar ya da müteahhitte veririz. Ama şuanda onlar yüzünden hasarlı dükkânlarımızı ne yapabiliyoruz ne de yerimizi değerlendirebiliyoruz. Bir çivi dahi çakmamıza izin vermiyorlar" diye konuştu.

"BELLİ SAATLERDE BURASI TİNERCİ DOLUYOR"

Esnaf Nurettin Cengiz de, Mısır Çarşısı'nda 10 yıla yakın esnaflık yaptığını söyleyerek, "Dükkânların yarısı kapalı. Sadece ön bölümde bulunan dükkânlar çalışıyor, arka bölümlerin hiçbiri çalışmıyor. Bizim isteğimiz devletin bize bir el uzatması. Belli saatlerde burası tinerci doluyor. Biz de onlardan dolayı stres içerisindeyiz. Burası çarşının merkezi sayılıyor buraya el uzatıp düzeltilirse güzel olur. Çünkü dükkân sahipleri ve vatandaşın buradaki hasarı gidermeye gücü yok" ifadelerini kullandı.

BölgeGazetesi