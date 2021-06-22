Mires Petrol Van'da Açıldı

Vanlı genç iş adamı Ramazan Karaman’ın Özalp yolu Kömürcüler mevkiinde açtığı Mires Petrol ve akaryakıt istasyonu hizmete başladı. Açılış sonrası WanHaber.com’a açıklamalarda bulunan Mires Petrol yetkilisi Ramazan Karaman, koşulsuz müşteri memnuniyeti hedefiyle ilerleyen bir Soil markasını daha Vanlılarla buluşturduklarını söyledi.

Karaduman; “Kurulduğu günden beri benimsediği “Toplam Kalite Yönetimi” yaklaşımı ile ekip çalışmaları sistematiğini oluşturan Soil, bu konuda önemli bir adım atmıştır. Uygulamanın öncelikli hedefi, rekabet üstünlüğü sağlamaktır. Bunun için "müşteri odaklılık" anlayışını daha da geliştiren ve kalite sürecinde çalışanların da aktif rol almasını sağlayan Soil, uyguladığı yeni çözümlerle başarı kazanmaya devam etmektedir. Bizlerde bunun için Soil markasını tercih ettik. Ayrıca her Cuma günü istasyonumuzda halk günüdür, akaryakıtta çeşitli indirimlerimiz vardır. İstasyonumuzda ücretsiz yıkama ve wifi hizmetimizde mevcuttur” diye konuştu.