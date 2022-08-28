Minibüs sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde minibüsün sürüye çarpması sonucu 40 koyun telef oldu.

GÜNCEL 28.08.2022, 13:45
Minibüs sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Tatvan karayolu üzerindeki Yelkenli köyü yakınlarında meydana geldi. G.B. yönetimindeki 13 AAK 693 plakalı Wolksvogen marka minibüs, koyun sürüsüne çarpıttı. Kazada 40 koyun telef olurken, araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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