Milyonlar bu kararı bekliyor: Fuat Oktay'dan EYT açıklaması!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, EYT ile ilgili konuştu. Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağı ve kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' EYT için son dakika açıklaması yaptı. Oktay, çalışmalardaki son durumu duyururken düzenlemenin tamamlanacağı ve ilan edileceği tarihi de verdi. Peki, EYT'de kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...
FUAT OKTAY'DAN EYT AÇIKLAMASI
TBMM'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' EYT için kritik bir açıklamada bulundu.
Oktay, çalışmalardaki son durumu duyururken düzenlemenin tamamlanacağı ve ilan edileceği tarihi de verdi. Fuat Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağı ve kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemenin, aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği bildirildi. Teklifin, ocak ayında Meclise sunulması bekleniyor. EYT düzenlemesi konusunda Meclis takvimi netleşmeye başladı. AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, 2023 yılı bütçe takvimi dolayısıyla aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği ifade edildi.
Teklifin, ocak ayında Meclise sunulması bekleniyor.
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