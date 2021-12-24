Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2022
Yılbaşının yaklaşması ile beraber tüm gözler yılbaşı bilet fiyatlarının ne kadar olacağında. Peki yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar olacak?
Yılbaşının yaklaşması ile beraber tüm gözler yılbaşı bilet fiyatlarının ne kadar olacağında. Peki yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar olacak?
2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET FİYATI NE KADAR, KAÇ PARA, KAÇ LİRA 2022?
Milli Piyango İdaresinin 2022 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Bu kapsamda yılbaşı bileti almak isteyenler için çeyrek bilet 30 TL, yarım bilet 60 TL, tam bilet ise 120 TL olarak belirlendi.
Çeyrek bilet: 30 TL
Yarım bilet: 60 TL
Tam bilet: 120 TL
Milli Piyango çekilişinde toplamda 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıtılacak.
kaynak:bölge gündem
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|18
|42
|2. Hekimoğlu Trabzon
|18
|37
|3. Sivas Belediyespor
|18
|34
|4. Çorum FK
|18
|34
|5. Afjet Afyonspor
|18
|34
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|18
|33
|7. Bodrumspor
|18
|31
|8. Ankaraspor
|18
|30
|9. Somaspor
|18
|29
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|18
|29
|11. Serik Belediyespor
|18
|26
|12. İnegölspor
|18
|24
|13. Etimesgut Belediyespor
|18
|21
|14. Turgutluspor
|18
|21
|15. Diyarbekirspor
|18
|19
|16. Sarıyer
|18
|15
|17. Adıyaman FK
|18
|13
|18. Ergene Velimeşespor
|18
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|18
|7
|20. Niğde Anadolu FK
|18
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|18
|45
|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|18
|32
|4. Fenerbahçe
|18
|29
|5. Adana Demirspor
|18
|29
|6. Hatayspor
|18
|29
|7. Beşiktaş
|18
|28
|8. Alanyaspor
|18
|27
|9. Sivasspor
|18
|26
|10. Karagümrük
|18
|26
|11. Gaziantep FK
|18
|25
|12. Galatasaray
|18
|24
|13. Giresunspor
|18
|22
|14. Antalyaspor
|18
|22
|15. Kayserispor
|18
|21
|16. Altay
|18
|18
|17. Rizespor
|18
|17
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|18
|15
|19. Göztepe
|18
|14
|20. Kasımpaşa
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Tuzlaspor
|17
|23
|11. Adanaspor
|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10