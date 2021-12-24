Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2022

Yılbaşının yaklaşması ile beraber tüm gözler yılbaşı bilet fiyatlarının ne kadar olacağında. Peki yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar olacak?

2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET FİYATI NE KADAR, KAÇ PARA, KAÇ LİRA 2022?

Milli Piyango İdaresinin 2022 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Bu kapsamda yılbaşı bileti almak isteyenler için çeyrek bilet 30 TL, yarım bilet 60 TL, tam bilet ise 120 TL olarak belirlendi.

Çeyrek bilet: 30 TL

Yarım bilet: 60 TL

Tam bilet: 120 TL

Milli Piyango çekilişinde toplamda 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıtılacak.

kaynak:bölge gündem