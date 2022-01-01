Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar? kaç TL? 2022
Yılbaşının gelmesiyle beraber milli piyango bileti alanlarında gözü büyük çekilişin sonucunun açıklanmasında. Çekilişin ardından büyük ikramiyenin kazanan ismini herkes merak ediyor. Peki teselli ikramiyesi ne kadar?
Yılbaşının gelmesiyle beraber milli piyango bileti alanlarında gözü büyük çekilişin sonucunun açıklanmasında. Çekilişin ardından büyük ikramiyenin kazanan ismini herkes merak ediyor. Peki teselli ikramiyesi ne kadar?
MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde başladı ve çekiliyor. Milli Piyango bilet sorgulama resmi site https://www.millipiyangoonline.com üzerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca haberimizde yer alan sorgulama linklerinden çekiliş sonuçları ardından sorgulama yapılabilecek..
TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?
2022 Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numaralardan yalnızca tek bir rakamla farklı olan biletlere teselli ikramiyesi verilecek.
Milli piyango teselli ikramiyesi
TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR, BU YIL NE KADAR VERİLECEK?
Milli Piyango İdaresi açıklamasına göre teselli ikramiyesi hakkında verdiği bilgiler şu şekilde:
Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI
1 Milyon 200 Bin TL Kazandıran numaralar
2235206
2364344
2879455
3055229
4077312
4907435
7141746
7333210
7728011
7728896
12 Bin TL kazandıran numaralar
0130730
0150079
0275673
0535950
0796122
0801304
0919683
0920638
0962233
1070364
1146916
1205932
1266902
1369290
1442349
1509767
1527433
1602522
1715065
1778006
1824872
2007510
2116581
2129968
2269147
2344418
2513158
2533222
2690698
2924162
2942899
2973569
3074841
3120652
3138879
3219679
3560465
3713336
3793670
3841345
3925144
3935588
4150211
4233493
4262075
4277512
4354654
4483938
4513057
4523173
4589440
4592793
4864163
5009678
5100771
5104062
5115936
5125572
5129588
5150254
5562047
5694068
5720773
5936904
6127878
6387120
6506012
6527233
6571939
6578046
6612287
6754578
6878000
6915060
7102736
7335513
7339450
7414445
7630951
7769870
7808225
7905174
8049223
8151703
8160774
8220400
8229353
8614969
8645236
8822801
8830719
8975363
8986239
9092225
9163265
9164979
9425722
9755333
9800399
9980685
12 Bin TL kazandıran numaralar
6127878
6387120
6506012
6527233
6571939
6578046
6612287
6754578
6878000
6915060
7102736
7335513
7339450
7414445
7630951
7769870
7808225
7905174
8049223
8151703
8160774
8220400
8229353
8614969
8645236
8822801
8830719
8975363
8986239
9092225
9163265
9164979
9425722
9755333
9800399
9980685
120 Bin TL kazandıran numaralar
0078371
0170681
0214962
0420658
0613417
1306329
1663520
2237734
2619326
2776695
3171980
3748152
4570472
5467007
5578083
5645036
5682593
6205750
6314708
6435891
7024637
7338558
7393447
7750704
7809946
8196159
8201115
8222456
8258639
8345770
8385805
8399163
8831844
9172700
9246584
9490342
9624420
9919572
9962942
6 Bin TL kazandıran numaralar
0044475
0070243
0080561
0083479
0120817
0139374
0341241
0355927
0377151
0417254
0626268
0627397
0690564
0888457
0889792
0950463
0972840
0988560
1001101
1117368
1123047
1129022
1134664
1233206
1276382
1302263
1424088
1482741
1484784
1516851
1671868
1716989
1736689
1746878
1800057
1838349
1896393
1898523
1971230
2039622
2261698
2271124
2322578
2327819
2330283
2369890
2389692
2447344
2551563
2610288
2615233
2658077
2758325
2812387
2963119
3018162
3020656
3043301
3045772
3053198
3121588
3183782
3353192
3356053
3360578
3437421
3514533
3598991
3651480
3666737
3702695
3732681
3753401
3802373
3807227
3827948
3891874
3929124
3934596
3968495
3974244
4013370
4052957
4121745
4330292
4384000
4468984
4497692
4506339
4539279
4633076
4656149
4699100
4699237
4777346
4839383
4941868
5097393
5119654
5164020
5173898
5231795
5256699
5299938
5393752
5403703
5412918
5494498
5521817
5555844
5626184
5627757
5674760
5780510
5803202
5844142
5854293
5941613
5977187
6053064
6067006
6208824
6212144
6295445
6413247
6445570
6475544
6563879
6613762
6666498
6710081
6755984
6794862
6868384
6888250
7101072
7127800
7209166
7222696
7229145
7320529
7321226
7361436
7447038
7457381
7498881
7523089
7583866
7663520
7681743
7744916
7798175
7867680
7900051
7953280
7996998
8004068
8004088
8075160
8099201
8271735
8321337
8446711
8453076
8498085
8523288
8541057
8582054
8599181
8617044
8617993
8682689
8813347
8866165
8893144
8949166
8960872
8977045
8990666
9051056
9070015
9123093
9195061
9257178
9258720
9300898
9328381
9342548
9362256
9374081
9407549
9414986
9415491
9547817
9558570
9637737
9728169
9840616
9870008
9964012
kaynak:türkgün
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|19
|45
|2. 1461 Trabzon FK
|19
|40
|3. Afjet Afyonspor
|19
|37
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|19
|36
|5. Sivas Belediyespor
|19
|34
|6. Çorum FK
|19
|34
|7. Somaspor
|19
|32
|8. Silahtaroğlu Vanspor FK
|19
|32
|9. Bodrumspor
|19
|31
|10. Ankaraspor
|19
|30
|11. Serik Belediyespor
|19
|29
|12. İnegölspor
|19
|24
|13. Diyarbekirspor
|19
|22
|14. Turgutluspor
|19
|22
|15. Etimesgut Belediyespor
|19
|21
|16. Adıyaman FK
|19
|16
|17. Sarıyer
|19
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|19
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
|20. Niğde Anadolu FK
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|50
|2. Chelsea
|20
|42
|3. Liverpool
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. West Ham
|19
|31
|6. M. United
|18
|31
|7. Tottenham
|17
|30
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|18
|25
|10. Brighton
|18
|24
|11. Crystal Palace
|19
|23
|12. Aston Villa
|18
|22
|13. Southampton
|19
|21
|14. Brentford
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|17
|13
|18. Burnley
|16
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10