Milli Piyango kazanan numaralar açıklandı mı? 2022

Yılbaşının gelmesiyle beraber yılbaşı bileti alanlarda da heyecan dorukta. Kazanan şanslı kişiyi herkes merak ediyor. Peki hangi numaralar kazandı?

Milli Piyango Kazanan Numaralar Açıklandı Mı?

Büyük çekilişin yapılmasına sayılı saatler kala gözler ekranlarda bilet alanlar heyecanla büyük anı bekliyor. Henüz rakamlar açıklanmadı. Rakamlar açıklandığı an itibariyle haberimizde yer verilecektir.