Milli Piyango 2022 çekilişi: Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı

Milli piyango çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı çeyrek bilete çıktı.

GÜNCEL 01.01.2022, 01:29
Milli Piyango 2022 çekilişi: Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı

Milli piyango çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı çeyrek bilete çıktı.

Bu senenin amorti rakamları 4 ve 5 oldu.

Milli Piyango çekiliş sorgulaması için tıklayın

120 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

9876066

AMORTİ NUMARALARI

4 Ve 5

12.000.000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

2683183

4552864

1.200.000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

2235206

2364344

2879455

3055229

4077312

4907435

7141746

7333210

7728011

7728896

120.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0078371 0170681 0214962 0420658 0613417 1306329 1663520 2237734 2619326 2776695

3171980 3748152 4570472 5467007 5578083 5645036 5682593 5861333 6205750 6314708

6435891 7024637 7338558 7393447 7750704 7809946 8196159 8201115 8222456 8258639

8345770 8385805 8399163 8831844 9172700 9246584 9490342 9624420 9919572 9962942

12.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0078371 0170681 0214962 0420658 0613417 1306329 1663520 2237734 2619326 2776695

3171980 3748152 4570472 5467007 5578083 5645036 5682593 5861333 6205750 6314708

6435891 7024637 7338558 7393447 7750704 7809946 8196159 8201115 8222456 8258639

8345770 8385805 8399163 8831844 9172700 9246584 9490342 9624420 9919572 9962942

6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0044475 0070243 0080561 0083479 0120817 0139374 0341241 0355927 0377151 0417254 0626268 0627397 0690564 0888457 0889792 0950463 0972840 0988560 1001101 1117368 1123047 1129022 1134664 1233206 1276382 1302263 1424088 1482741 1484784 1516851 1671868 1716989 1736689 1746878 1800057 1838349 1896393 1898523 1971230 2039622 2261698 2271124 2322578 2327819 2330283 2369890 2389692 2447344 2551563 2610288 2615233 2658077 2758325 2812387 2963119 3018162 3020656 3043301 3045772 3053198 3121588 3183782 3353192 3356053 3360578 3437421 3514533 3598991 3651480 3666737 3702695 3732681 3753401 3802373 3807227 3827948 3891874 3929124 3934596 3968495 3974244 4013370 4052957 4121745 4330292 4384000 4468984 4497692 4506339 4539279 4633076 4656149 4699100 4699237 4777346 4839383 4941868 5097393 5119654 5164020 5173898 5231795 5256699 5299938 5393752 5403703 5412918 5494498 5521817 5555844 5626184 5627757 5674760 5780510 5803202 5844142 5854293 5941613 5977187 6053064 6067006 6208824 6212144 6295445 6413247 6445570 6475544 6563879 6613762 6666498 6710081 6755984 6794862 6868384 6888250 7101072 7127800 7209166 7222696 7229145 7320529 7321226 7361436 7447038 7457381 7498881 7523089 7583866 7663520 7681743 7744916 7798175 7867680 7900051 7953280 7996998 8004068 8004088 8075160 8099201 8271735 8321337 8446711 8453076 8498085 8523288 8541057 8582054 8599181 8617044 8617993 8682689 8813347 8866165 8893144 8949166 8960872 8977045 8990666 9051056 9070015 9123093 9195061 9257178 9258720 9300898 9328381 9342548 9362256 9374081 9407549 9414986 9415491 9547817 9558570 9637737 9728169 9840616 9870008 9964012 DHA

#milli piyango #milli piyango sonuçları
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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 19 45
2. 1461 Trabzon FK 19 40
3. Afjet Afyonspor 19 37
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 19 36
5. Sivas Belediyespor 19 34
6. Çorum FK 19 34
7. Somaspor 19 32
8. Silahtaroğlu Vanspor FK 19 32
9. Bodrumspor 19 31
10. Ankaraspor 19 30
11. Serik Belediyespor 19 29
12. İnegölspor 19 24
13. Diyarbekirspor 19 22
14. Turgutluspor 19 22
15. Etimesgut Belediyespor 19 21
16. Adıyaman FK 19 16
17. Sarıyer 19 15
18. Ergene Velimeşespor 19 12
19. Kahramanmaraşspor 19 8
20. Niğde Anadolu FK 19 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10