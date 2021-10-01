Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin etti
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
Yeni yasama yılının ilk oturumu için TBMM Genel Kurulu, Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
Özer, kürsüye gelerek yemin etti. Sonrasında Bilgiç, birleşimi kapattı.
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