Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin etti

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.﻿ 

GÜNCEL 01.10.2021, 16:13 01.10.2021, 16:25
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin etti

Yeni yasama yılının ilk oturumu için TBMM Genel Kurulu,  Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27. Dönem 5. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapmasının ardından Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i Genel Kurula davet etti. 

Özer, kürsüye gelerek yemin etti. Sonrasında Bilgiç, birleşimi kapattı.

#mahmut özer #MEB
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