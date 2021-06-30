Milletvekili Arvas: Geç olmadan aşı yaptıralım

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, aşılama oranında Van’ın Türkiye ortalamasının çok altında kaldığını ifade ederek, hemşehrilerine aşı olmaları için çağrıda bulundu.

GÜNCEL 30.06.2021, 13:34
Milletvekili Arvas: Geç olmadan aşı yaptıralım

Açıklamalarda bulunan Milletvekili Arvas, pandemi sorununun sadece bir sağlık sorunu olmadığını, aynı zamanda bir ulusal güvenlik sorunu olduğunu belirterek, “Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Normal hayata dönmek istiyorsak, aşı olmazsa olmazımızdır. Birçok yakınımızı kaybettiğimiz, hastanelere akın ettiğimiz, evlere kapandığımız, ekonominin durduğu, hayatın durağanlaştığı çok zor zamanlardan geçtik. Aşı tedarikinin yapıldığı, aşı olma imkanlarının kolaylaştığı bu süreçte sırası gelen bütün hemşehrilerimizin aşı olması hayati öneme sahiptir. Öyle ki aşı yaptırmayı tercih etmek, yaşamı ya da ölümü seçmek demektir. Yaşamakta olduğumuz salgında kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için yapabileceğimiz en iyi ve en hayırlı şeydir. Çünkü korona virüs şu anda sadece aşıyla önlenebilen bir hastalıktır. Geç olmadan aşı yaptırmak, sevdiklerinizi korumak çok güçlü bir neden olmalıdır” dedi.

Aşı olmama inadının toplum sağlığı için büyük risk oluşturduğunu söyleyen Arvas, “Vatandaşlarımız aşı konusundaki tereddütlerini mutlaka uzmanlarla paylaşarak hakikati öğrenmelidirler. Kulaktan dolma bilgilerle aşı konusundaki manipülasyonlara itibar edilmemelidir. Bütün dünyada olduğu gibi bilim insanlarına itimat edilmeli ve uyarılarına riayet edilmelidir. Korona virüs salgını Türkiye'nin ve dünyanın geleceğinden yaklaşık iki yılı çaldı. Canımız ve malımız ile bedel ödediğimiz, alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda kaldığımız bu illetten kurtulmak ve çocuklara güvenli bir gelecek bırakmak için aşı yaptırmak çok kritik bir öneme sahiptir. Aşı sadece aşılanan bireyi değil, bulaşıcı hastalığın topluma yayılmasını engellediği için tüm toplum bireylerini korur. Bu bilinç ve sorumlulukla hemşehrilerimizden aşı olmalarını, akabinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmelerini istiyor, her birine sağlık ve afiyet diliyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

#Abdulahat Arvas
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 30 Haziran 2021
İmsak 02:49
Güneş 04:39
Öğle 12:15
İkindi 16:09
Akşam 19:42
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23