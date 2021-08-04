Milas'taki yangın termik santrale ulaştı
Muğla'nın Milas ilçesindeki yangına müdahaleler sürerken, rüzgarın etkisiyle yön değiştiren yangın Kemerköy Termik Santrali'ne kadar geldi.
Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başladı. Bunun ardından terminalin alarmı çalmaya başladı. Bu arada patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Güvenlik gerekçesi ile insanların bölgeden uzaklaştığı Milas'taki santralde durum ciddiyetini koruyor.
Bölgede görev yapan İHA ekibinden Ali Gözeten ve Aykut Yeniçağ bu anı canlı yayında aktardı. Bir anda patlamaya başlayan santralde sirenler çalmaya başladı. İHA Muhabiri Ali Gözeten ve Aykut Yeniçağ, bölgedeki gelişmeleri aktardığı sırada yaşanan acil durumu yayını kesmeden bir yandan araçla bölgeden uzaklaşıp diğer yandan da yayınını sürdürdü.
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