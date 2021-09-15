Meyhane Pilavı Nasıl Yapılır ?

Meyhane pilavı nasıl yapılır? Püf noktaları ve sırrı nedir ? Bu lezzetli pilavın sırrı nedir?

GÜNCEL 15.09.2021, 12:24
Meyhane Pilavı Nasıl Yapılır ?

Meyhane Pilavı (Domatesli Bulgur Pilavı ) İçin Malzemeler

  • 2 su bardağı pilavlık bulgur
  • 1/3 çay bardağı sıvı yağ (4 yemek kaşığı)
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 2 adet sivri biber
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet orta boy domates ya da 8 adet çeri domates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kimyon

Meyhane Pilavı yapılışı ,

  1. Yemeklik doğradığımız soğanı yağda kavuralım.
  2. Ardından halka halka doğradığımız sivri biberi ve kırmızı biberi ekleyip kavuralım, ben biberin çekirdeklerini çıkarmıyorum.
  3. Ardından salçayı, tuzu, karabiberi, pul biberi ve kimyonu ekleyelim ve birkaç dakika bu şekilde kavuralım.
  4. Doğradığımız domatesleri de ekleyelim, ezmeden karıştıralım.
  5. Ardından, yıkanmış bulguru da ekledikten sonra tekrar karıştıralım.
  6. 3 su bardağı sıcak su ekleyelim, karıştırarak tencerenin kapağını kapatalım ve bulgurlar göz göz olana kadar önce yüksek ateşte, sonrasında ise orta ateşte pişirelim.
  7. Suyunu çektikten sonra ocağı kapatalım, üzerine kağıt havlu kapatarak 10 dakika kadar dinlenmeye bırakalım.

Meyhane Pilavı Yanına Ne Gider?

  • Meyhane pilavınızın yanına Izgara Köfte yapabilirsiniz.
  • Yapacağınız Tavuk Sote de meyhane pilavınızın için oldukça uygun olacaktır.
  • Buz gibi bir cacık da meyhane pilavının vazgeçilmezlerindendir
  • Peki çıtır çıtır salatalık turşusuna kim hayır diyebilir ki ?

 Peki meyhane plavı kaç kalori ?

Orta büyüklükte bir tabak Meyhane Pilavı yaklaşık 107 kaloridir. 

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