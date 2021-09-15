Meyhane Pilavı Nasıl Yapılır ?
Meyhane pilavı nasıl yapılır? Püf noktaları ve sırrı nedir ? Bu lezzetli pilavın sırrı nedir?
Meyhane Pilavı (Domatesli Bulgur Pilavı ) İçin Malzemeler
- 2 su bardağı pilavlık bulgur
- 1/3 çay bardağı sıvı yağ (4 yemek kaşığı)
- 3 su bardağı sıcak su
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 2 adet sivri biber
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet orta boy domates ya da 8 adet çeri domates
- 1 yemek kaşığı salça
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- Kimyon
Meyhane Pilavı yapılışı ,
- Yemeklik doğradığımız soğanı yağda kavuralım.
- Ardından halka halka doğradığımız sivri biberi ve kırmızı biberi ekleyip kavuralım, ben biberin çekirdeklerini çıkarmıyorum.
- Ardından salçayı, tuzu, karabiberi, pul biberi ve kimyonu ekleyelim ve birkaç dakika bu şekilde kavuralım.
- Doğradığımız domatesleri de ekleyelim, ezmeden karıştıralım.
- Ardından, yıkanmış bulguru da ekledikten sonra tekrar karıştıralım.
- 3 su bardağı sıcak su ekleyelim, karıştırarak tencerenin kapağını kapatalım ve bulgurlar göz göz olana kadar önce yüksek ateşte, sonrasında ise orta ateşte pişirelim.
- Suyunu çektikten sonra ocağı kapatalım, üzerine kağıt havlu kapatarak 10 dakika kadar dinlenmeye bırakalım.
Meyhane Pilavı Yanına Ne Gider?
- Meyhane pilavınızın yanına Izgara Köfte yapabilirsiniz.
- Yapacağınız Tavuk Sote de meyhane pilavınızın için oldukça uygun olacaktır.
- Buz gibi bir cacık da meyhane pilavının vazgeçilmezlerindendir
- Peki çıtır çıtır salatalık turşusuna kim hayır diyebilir ki ?
Peki meyhane plavı kaç kalori ?
Orta büyüklükte bir tabak Meyhane Pilavı yaklaşık 107 kaloridir.
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