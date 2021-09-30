Meteorolojiden Van'a yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için sağanak yağış uyarısında bulundu.

GÜNCEL 30.09.2021, 09:11
Meteorolojiden Van'a yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilerek, “Öğle saatlerinden sonra Van'ın doğusu, Hakkari çevreleri ve Muş'un Varto ilçesinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van ve Bitlis’te 21, Muş’ta 24 ve Hakkari’de 23 derece olması beklenmektedir” denildi.

Kaynak: İHA

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