Meteorolojiden Van'a sel ve su baskını uyarısı

Van ve Hakkari’nin kuzeyinde sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

GÜNCEL 07.08.2021, 09:26 07.08.2021, 09:28
Meteorolojiden Van'a sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Yağışların Van ve çevreleri ile Hakkâri’nin kuzeyinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor. Van Gölü’nde: parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren 2 ila 4 kuvvetinde; dalga: 0,5 ila 1,5 m; görüş: iyi, yağış anında orta. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkâri 27, Muş 31, Van 25 ve Bitlis’te 26 derece olması beklenmektedir. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Van ve çevreleri ile Hakkari’nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. İHA

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