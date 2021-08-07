Meteorolojiden Van'a sel ve su baskını uyarısı
Van ve Hakkari’nin kuzeyinde sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
GÜNCEL 07.08.2021, 09:26 07.08.2021, 09:28
22°
az bulutlu
Namaz Vakti 08 Ağustos 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
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|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Altay
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
|0
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|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
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|10. Giresunspor
|0
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|11. Göztepe
|0
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|12. Hatayspor
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|13. Başakşehir
|0
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
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|16. Konyaspor
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|17. Rizespor
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|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
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|20. Malatyaspor
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
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|2. Altınordu
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|3. Ankara Keçiörengücü
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|4. Ankaragücü
|0
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|5. Erzurumspor
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|6. Balıkesirspor
|0
|0
|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
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|0
|2. Aston Villa
|0
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|3. Brentford
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|0
|4. Brighton
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|5. Burnley
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0