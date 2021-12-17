Meteorolojiden bölgeye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtilerek, “Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve yükseklerde yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklar; Van’da 6, Bitlis’te 2, Muş’ta 0 ve Hakkari’de 2 derece olması beklenmektedir. Yağışların Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (30-60 kg/m2) ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışlı (15-25 cm) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve yoğun kar yağışına bağlı ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. İHA