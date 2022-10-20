Meteoroloji Van'ı uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van ve ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, hava sıcaklıklarının 6 ila 8 santigrat derece azalacağını duyurdu.

GÜNCEL 20.10.2022, 14:03 20.10.2022, 14:16
Meteoroloji Van'ı uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren  Van'ın kuzey ve güney ilçelerinin, öğle saatlerinden itibaren ise tüm ilin soğuk ve yağışlı sistemin etkisene gireceğini belirterek hava sıcaklıklarının 6 ila 8 santigrat derece azalacağı belirtildi.

Yağışların yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı (Cumayı Cumartesiye bağlayan gece) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada: "Yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Van'ın kuzey ve güney ilçelerinin, öğle saatlerinden itibaren ise tüm ilin soğuk ve yağışlı sistemin etkisene gireceği tahmin ediliyor. Söz konusu yağışlı sistemin etkisi ile birlikte hava sıcaklıklarının 6 ila 8 santigrat derece azalması bekleniyor.

Sıcaklıkların azalmasına bağlı olarak yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı (Cumayı Cumartesiye bağlayan gece) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin cumartesi gece saatlerinden itibaren ilimizi terk etmesi bekleniyor." denildi.

Van için kuvvetli yağış uyarısı
Öte yandan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; "İlimizde beklenen yağışların; Yarın (Cuma) Van ilinin güney ve kuzey (Erçiş, Muradiye, Çaldıran, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Özalp ve Saray) ilçelerinde, Cumartesi günü ise tüm ilde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (yağış anında kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi gibi hadiseler) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulundu.

Havadis

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