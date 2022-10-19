Meteoroloji'den Van'a kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van’ın kuzey ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “Van’ın kuzey ilçelerinde (Erciş, Muradiye ve Çaldıran) yarın (perşembe) sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar bölgesel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.iha
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